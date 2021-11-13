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男大生玩真心話大冒險　脫口說出祖母「死亡真相」！被判終身監禁

▲▼丹屯（Tiernan Darnton）殺害祖母。（圖／Lancashire Police）

▲ 丹屯（右）放火殺害祖母（左）。（圖／Lancashire Police）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國蘭開夏郡一棟民宅2018年發生火災，一名94歲老婦葬身火海，起初被認為是單純意外。未料死者就讀大學的孫子一年後坦承，是自己放火殺害祖母，且早在祖母剛死不久，便曾在玩真心話大冒險時親口承認。這名21歲男子12日被判終身監禁，至少須服刑15年才能假釋。

根據《衛報》，94歲老婦瑪莉．格雷戈里（Mary Gregory）2018年5月被發現倒在煙霧瀰漫的溫室裡，搶救4天宣告不治。火災調查人員最初認為，這是一起因香菸引發的意外，排除有他人涉入的可能性。但她的孫子丹屯（Tiernan Darnton）一年後表示，是他在瑪莉家中窗簾上點火，殺害祖母，且「其他人都知道這件事」，警方獲報後於2019年5月重啟調查。

事實上，就在瑪莉過世的幾周後，丹屯和二名友人玩真心話大冒險時便曾脫口，「我有個秘密沒告訴過任何人，我可能殺了人」，在友人追問之下坦白，宣稱自己這麼做是因為不希望瑪莉繼續遭受失智症折磨。

丹屯2019年5月向諮商師透露，有個朋友知道的事情「可能把我送進監獄」，一周後便向諮商師及66歲的繼父克里斯（Chris Gregory）坦承，是他放火殺害克里斯的母親。諮商師馬上報警，丹屯隨後被捕。

▲▼丹屯（Tiernan Darnton）殺害祖母。（圖／Lancashire Police）

▲ 警方在丹屯家中找到瑪莉家的平面圖，還在瑪莉家中廚房垃圾桶找到丹屯喝過的可樂。（圖／Lancashire Police）

警方發現，事發時瑪莉家中的備用鑰匙消失，煙霧警報器及電話線都被切斷，導致瑪莉無法對外求救。丹屯犯案後還在手機及電腦裡留下搜尋「我是兇手」、「我是怪物，我要下地獄」、「我要製造邪惡」、「想再次殺人」等字句的紀錄，甚至計畫跟蹤及襲擊女性，且擁有一份寫滿人名的「殺人清單」。

普雷斯頓刑事法庭法官12日宣布判處丹屯終身監禁時指出，「你有謀殺的念頭已有一段時間。根據你自己交出的證據，你為連環殺人犯和他們的罪行所著迷。當你的繼父出門時，將你的陰暗想法付諸行動的機會來了，你在2018年5月28日凌晨去了格雷戈里太太家，故意在其中一間臥房放火。」

法官接著表示，「很難想像格雷戈里太太發現屋子起火時該有多害怕，而且到處都是煙。鄰居聽見她的尖叫聲，儘管她身體虛弱，還是試圖逃命，但她被困住了。消防員在溫室門口附近發現她，你擋住她的出路。她最後的日子在醫院裡度過，身體狀況令愛她的人相當悲痛，她的死法非常殘忍。」

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