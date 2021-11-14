竟然不是茼蒿！吃火鍋都「放這一樣菜」　網友狂點名：絕對是它

▲原PO發起閒聊「吃火鍋都放什麼青菜？」（圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

天氣開始變冷時，就會看到火鍋店、薑母鴨大排長龍，畢竟冷冷的天吃個熱呼呼的鍋，整個就是暖胃又療癒。就有網友在PTT的WomenTalk板上發文，說現在「又到了吃鍋的季節了」，好奇大家吃火鍋都放什麼青菜。其中，被點名最多次的，竟然不是火鍋神菜「茼蒿」，話題意外引發熱論。

有網友發起閒聊「吃火鍋都放什麼青菜？」笑說雖然他不管一年四季都愛吃鍋，但現在又到了吃鍋的季節，「我最喜歡吃火鍋放茼蒿跟大白菜，大家吃火鍋時都喜歡放什麼青菜呢？」

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貼文一出，就有人紛紛留言，「水蓮」、「金針菇」、「芋頭」、「水蓮、茼蒿」、「高麗菜、青江菜、大陸妹」、「想要當歐（茼蒿）」、「喜歡大陸咩，高麗菜也愛，但是要煮久」、「空心菜或水蓮」、「芋頭南瓜跟玉米如果算蔬菜也要放」、「青江菜、高麗菜、空心菜，絕對不要苦苦的菜。」

其中，最多網友點名的卻不是冬季限定、超適合煮火鍋的「茼蒿」，反而是一年四季都吃得到的高麗菜，「高麗菜，要吧」、「高麗菜居多，現在茼蒿太貴」、「高麗菜，大白菜吸滿汁好燙」、「通常是高麗菜」、「高麗菜絕對」、「高麗菜煮得爛爛的超好吃，又入味。」