「台中七期就是博弈的竹科！」內行曝金項鍊是標配：手拿整疊鈔票

▲原PO透露，搭電梯會遇到有人拿整疊鈔票在點鈔。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

瑪莎拉蒂惡少張敦量狠打宋姓男大生重傷昏迷，還被起底投資線上博弈網站，引起社會輿論撻伐，有網友指出，瑪莎拉蒂台中旗艦展示中心，就位於發生衝突的台灣大道旁，且聽說附近都是博弈產業，「買車真方便，也難怪烙人這麼快」。對此，一名在附近上班的網友表示，「這裡根本是博弈的竹科」。

該名在附近商辦工作的網友於PTT發文，「台中七期根本就是博弈的竹科」，開Porsche、瑪莎拉蒂都是主管職的，「這群人清一色的特徵就是屁，非常屁！」金項鍊、愛彼（Audemars Piguet）皇家橡樹手錶是標配，沛納海（Panerai）則已經落伍了；搭電梯偶爾會遇到拿整疊鈔票在那邊點的，「還會討論要給哪位客戶增加額度、多少錢要主管同意，一副華爾街理財顧問的樣子」。

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▲原PO分享上班日常。（圖／翻攝自PTT）

有次他在交誼廳看到主管面試新人，應徵者看起來是一名剛畢業的大學生，主管表示「我們的工作偶爾會被審問喔！」只見應徵者滿臉震驚回應「客、客、客服會被審問喔？」還有一次看到兩個壯漢架著一個人上樓，「但那天沒東西被丟下樓」。

他也指出，這邊離警局很近，「警察都嘛知道，他們也不是完全沒做事啦，我們那棟固定一年會來打掃一次，抓一些小羅囉，然後春風吹又生...」

貼文曝光後，引起網友們熱議，「你知道的太多了」、「比較低調的都賺10幾年左右了」、「真是生動的描述」、「八卦文兼知識文」、「科技8+9」、「玩博弈沒後台，會被抓去填海吧」、「難怪中部的+9給人感覺都特別多金」、「還真的認識一個在那棟做這行的，花錢真的不手軟」。還有網友透露，「無法反駁，我朋友就在那邊上班，然後員工宿舍就是七期」。

▼原PO爆料，台中七期有很多博弈公司。（圖／記者陳筱惠攝）