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網紅直播「睡凶宅24hrs」狂默念：我不害怕　4萬人搶看直呼刺激

▲▼法拍屋24小時試睡直播。（圖／翻攝自北京青年報）

▲法拍屋24小時試睡直播。（圖／翻攝自北京青年報）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇省蘇州一處面積約82平米的「凶宅」，日前在法拍前一天邀請直播主，在屋內進行了24小時試睡直播，引發大量關注。該屋曾發生燒炭自殺死人事件，為了提高民眾興趣，拍賣平台首次舉行凶宅試睡直播，由法官和試睡員一起到該屋為民眾一一解答試睡感覺、凶案發生原因及拍賣相關問題。

據《北京青年報》報導，江蘇省蘇州市法官指出，這次拍賣的房子因屋主生前賭博欠下債務，最後選擇在屋中燒炭自殺，「作為遺產的一部分，該屋由死者妻子和小孩繼承，目前也仍在居住中」。後來，債主起訴到法院，要求繼承人承擔還債責任，判決生效後，案件進入執行程序，於是這處房產就被進行法拍。

11月9日上午10點，首次凶宅試睡直播正式開啟，法官和試睡員一起來到該處房屋，直播間里圍觀人數不斷在增加，至下午6點4.1萬觀看。受好奇心驅使的圍觀者紛紛詢問網紅直播的原因、心理狀態、兇案發生的原因以及拍賣的相關問題。

不過，之所以與拍賣平台一起發起這場「凶宅試睡」直播，目的就是為了營造「凶宅不凶」的氛圍。法官解釋，「凶宅」交易很容易引起糾紛，有些賣方會故意隱瞞房屋情況，買方得知後往往不能接受；這回司法拍賣強調透明公開，拍賣公告中即明確告知房產詳細情況，包括周邊屋況和瑕疵，保障購買者的知情權。

法官稱，該屋條件還不錯，「有兩個臥室、一個客廳、一個餐廳、一個廚房，還有一個空間大、採光好的陽台。」他分析，「投資的話也不錯，目前類似房屋市場價180萬（約新台幣781萬元）左右，該屋起拍價只有120萬，比市場價低了三分之一。」

網友看完直呼刺激，「看著（直播）感覺好像也沒那麼可怕」、「主播也太膽大了，不過這樣的直播看起來也太刺激了，還是很喜歡的」、「太難了，我都替他感覺到瘆人」、「主播默念我不害怕太真實了，搞笑哈哈」、「買這種凶宅千萬不要好奇去了解案件的細節，最重要是不能看到逝者的照片或影像，否則會一直在你腦海中不斷浮現場景，害怕這個人在這套房子各個黑暗角落湧現出來」。

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