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超商「幾米2號主題店」登場！巨大植栽＋花草　彷彿走進秘密花園

▲▼萊爾富幾米主題店2號。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富幾米2號主題店就開在新竹，以幾米繪本《走向春天的下午》為主題。（圖／萊爾富提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

繼上個月在台南開出幾米主題1號店之後，就有超商這個月又在新竹打造最新「幾米2號主題店」，店內採用巨型植栽並搭配大量繽紛花草圖騰，走進門市內就像是進入秘密花園般，十分療癒可愛，另外，即日起憑2號店不限金額消費發票，即可用499元收藏全套幾米繪本限定杯。

▲▼萊爾富幾米主題店2號。（圖／萊爾富提供）

▲門市內有巨大植栽，讓整體空間多了一片綠意。

▲▼萊爾富幾米主題店2號。（圖／萊爾富提供）

▲該門市貨架空間僅佔一半，另一半為休憩區。

萊爾富幾米2號主題店就選在新竹古蹟「竹塹城迎曦門」旁的護城河門市，店舖設計以幾米繪本《走向春天的下午》為主題，運用大量繽紛色彩以及豐富花草圖案，並搭配巨型「老馬查理」造型植栽，打造出彷彿老城區裡秘密花園的綠化門市。

歡慶幾米2號店開幕，即日起憑萊爾富新竹護城河門市不限金額發票，即可再用499元加購限量的全套幾米繪本限定杯，另外還有6款幾米周邊聯名限定商品，像是萊潔醫療防護口罩幾米特別款、直骨自動傘等，限定商品全台萊爾富門市皆能買到。

▲《櫻桃小丸子的環遊世界趣》主題快閃店展至11/15，粉絲可要把握機會了。（圖／主辦提供，下同）

如果你是櫻桃小丸子的粉絲，趕快看過來，中和環球2樓即日起至11/15有《櫻桃小丸子的環遊世界趣》主題快閃店，現場除了打造英國大笨鐘、法國巴黎鐵塔、澳洲雪梨歌劇院等8大世界知名景點打卡牆，還有特地換上英倫格紋西裝褲的花輪以及英倫學院風的小丸子，讓粉絲合影留念。

▲現場還能買到日本限定小丸子周邊。

此次更引進日本限定小丸子周邊，其中「黏土人 櫻桃小丸子」共有經典笑臉、閃亮臉、使壞臉及尷尬臉共4種表情零件讓粉絲替換賞玩，實用小物則有木製餐盤、馬克杯、六角鏡等，粉絲可絕對不能錯過。

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關鍵字：

幾米超商主題店超商特色門市

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