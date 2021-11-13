高雄騎士攔車打人！駕駛下車「格鬥連技」尻爆安全帽…他秒求饒

▲高雄騎士攔車打人卻遇到練過格鬥的駕駛。（圖／翻攝Crazy熊戶外極限運動頻道YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台中瑪莎拉蒂事件後，不少網友也將過去行車糾紛事件PO網，提醒大眾注意治安問題。對此，高雄一名字練格鬥10多年的網友表示，他日前在暗巷疑似開車太慢，被一名男騎士攔車嗆聲、攻擊，直到他的眼鏡被打掉才一套連技回擊，讓對方馬上求饒。

該名網友在「Crazy熊戶外極限運動頻道」YouTube頻道PO出行車紀錄器影片表示，他約一個禮拜前晚上開車在小巷，疑似速度太慢，被後方的20歲男騎士攔車，「他敲我車門很大力，然我就下車，說他有行車紀錄器」等，影片中也可以聽見騎士罵髒話的聲音。

沒想到，男騎士嗆聲完突然動手，連續攻擊3、4拳。原PO也讓騎士攻擊，直到對方一拳將他的眼鏡打歪，他忍無可忍才反擊，「他可能認為我是普通中年大叔」，立刻一個肘擊先打爆安全帽的鏡片，隨後高段掃腿、勾拳攻擊安全帽兩側，再抓住騎士的頭往鏡片部分膝擊，強調攻擊安全帽是因為「習武之人不可以隨意打人要害」。

原PO說，不要認為有帶安全帽就無敵，可以囂張，他為了不對騎士造成傷害，都專門攻擊安全帽，最後安全帽壞了，他的手也受傷；事後兩人和解，他也賠償對方全新的安全帽，但若以台中事件對方有持武器來說，最好的方式還是待在車上，不要跟對方硬拼。

網友看完紛紛留言，「熊哥還手時機恰到好處，這種屁孩就是該好好教育一下，讚啦」、「會如此不講理逞兇鬥狠的人能避就避，就算打贏自己也會受傷」、「真的很多屁孩，以為有了行車紀錄器跟很瞎趴的安全帽後，跟吃了無敵星星一樣」。

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