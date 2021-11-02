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林為洲從公投民調找到關鍵　呼籲藍營「催出中間選民」

▲▼立法院 蘇貞昌專案報告新冠肺炎篩檢、疫苗整備 立委林為洲 吳斯懷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林為洲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

12月18日舉行4大公投。國民黨副祕書長、反萊豬公投領銜人林為洲今（2日）表示，年底公投在藍綠總動員的情況下，投票率一定超過5成，國民黨應讓中間選民注意公投議題，催出中間選民的支持。

12月18日舉行的4大公投包括：反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁、重啟核四。根據台灣民意基金會日前針對公投所做的民調結果，4項公投案都有可以通過。

林為洲認為，在朝野全力動員的情況下，年底公投的投票率肯定超過5成，正反雙方應該都能拿下25%投票率，所以門檻不是問題，要讓公投過關，應爭取中間選民的支持，這次光有500萬票可能都不一定會贏，要盡可能催出中間選民支持，做好的方法是拉抬民間團體、沒特定立場但是挺公投的人，國民黨不能有私心，有私心就會害到公投，國民黨應協助民團發聲。

根據台灣民意基金會針對四項公投做的民調，都有可能過關，尤其反萊豬公投更高達68.1％。林為洲分析，讓民進黨針對公投緊急大動員的原因，是因民調顯示，除了重啟核四公投外，其他3項公投案在民進黨的支持者中也都過關，因此，民進黨全力傳達「4個不同意」給支持者，把公投內容扭曲成抗中保台、反萊豬等於反美豬等等。

林為洲表示，民進黨認為自己能催出的基本盤大概3成，國民黨大概2成多，有機會贏得藍綠基本盤的對決，但若國民黨能吸引更多中間選民關注，就對民進黨造成不利。

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