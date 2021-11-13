高嘉瑜喊「打高端賺到」挨轟！莊人祥澄清：不是為了加強免疫力

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心12日宣布新冠疫苗最新政策，已經接種一劑或兩劑高端疫苗的民眾，若有緊急出國需求，可以持證明再追打AZ、BNT或莫德納疫苗，但不少網友傻眼「白挨針了」。而民進黨立委高嘉瑜直喊「打高端的朋友賺到了！」對此，指揮中心強調，這是為了出國而做的，不是要再加強體內的免疫力。

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心宣布施打高端者，若有出國需求可再追打其他國際認可之廠牌疫苗。同樣施打高端疫苗的高嘉瑜稍早在臉書發文，「打高端的朋友賺到了！出國可以再補打2劑AZ、BNT或莫德納！」、「打2補2」、「4劑成就最快解鎖」、「保護力最完整」、「心動不如馬上行動」。不過發文20分鐘後，高嘉瑜修改文中內容，將「打高端的朋友賺到了」，更改為「打高端的朋友照過來！」

指揮中心發言人莊人祥認為，高端過去是為了推廣國產疫苗，加上國內疫情並不嚴重，當初核准也以橋接方式進行，食藥署先前就已定案。但目前要讓國際認證，當然還是需要努力，在其他國家進行的三期臨床試也要時間，只是現在有些國家入境有要求，導致我們打完高端民眾，即便完整接種，仍無法入境。

因此莊人祥說，現在是「符合進入其他國家需求」的民眾加打，為了出國才需要再進行，並非是要加強所謂的體內免疫力。