外送員餐廳狹路相逢爆舊恨！菜刀鐵棍5人混戰　連警察也一起打

記者鄧木卿／南投報導

同樣擔任外送員的51歲巫姓男子和31歲潘姓男子，以前工作上已發生嫌隙，不料昨天中午11點在埔里鎮1家餐飲店前狹路相逢，雙方先是激烈互嗆，巫男衝進店家抄起店內菜刀，潘男則呼叫其他3名外送員到場聲援，其中1名唐姓男子持鐵棍，警方到場壓制也被打傷，員警將5人依現行犯逮捕，並依聚眾鬥毆、妨害秩序、恐嚇、公然侮辱及妨害公務等罪嫌移送南投地方檢察署偵辦。

▲▼5名外送員在街頭持菜刀、鐵棍互毆，埔里警方迅速壓制也被打傷。（圖／民眾提供）

埔里警分局昨天中午11時左右接獲民眾報案，西安路一段1家餐飲店前，有一群人在街上爭執且有打群架可能，立即派遣線上警力火速在3分鐘趕抵現場，發現同為外送員的巫姓、潘姓男子，疑似先前已有嫌隙，冤家路窄，在該處遇上，雙方先是激烈互嗆，發生口角，巫男甚至衝進店家拿起店內菜刀，潘男則是以LINE群組呼叫唐姓等3名外送員到場助勢，唐男見巫男拿菜刀，自己也拿起車上鐵棍，盡管警方當場制止，唐男等人仍不聽勸阻、不斷叫囂。

唐男持鐵棍欲向巫男攻擊，埔里派出所李姓員警強力制止，不料右手被打成擦挫傷，後續支援警力抵達才控制現場，5名外送員均依現行犯逮捕，全案並依刑法150條聚眾鬥毆、妨害秩序、恐嚇、公然侮辱及妨害公務等罪嫌移送南投地方檢察署偵辦。

埔里分局表示，經調查涉案犯嫌無組織及幫派等背景，純粹是之前已有嫌隙加上街頭偶遇引發糾紛，警方呼籲民眾遇到突發狀況應保持冷靜，千萬不要因為一時的衝動，造成一輩子無法抹滅的遺憾。