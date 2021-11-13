叫鬍鬚張滷肉飯「筷子插中央」　她氣嗆腳尾飯？店家澄清：很離奇

▲下樓拿餐點，筷子竟插中央！（圖／當事人提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者劉維榛／綜合報導

桃園一名女網友表示，12日在Uber Eats上點了二份鬍鬚張滷肉飯、一碗四神湯，但送達後有漏餐的狀況，向店家反映後，業者也派自家的員工補送一碗滷肉飯與湯品，不料卻發生「離奇狀況」。塑膠袋打開後，筷子硬生生插在飯中央，氣得原PO直呼「很像腳尾飯一樣！」對此，店家澄清有誤會，需調監視器釐清。

女網友在Dcard表示，第一次拿到Uber Eats餐點時，餐具是放在一側，而第二次拿到由鬍鬚張員工送來的餐點時，卻發現飯盒的空氣孔洞插了一雙免洗筷，由於非常觸霉頭「很像腳尾飯一樣」，她打給店家要求解釋。

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原PO轉述店長的說法，「可能是來補送的人騎車怕掉，而且本身蓋子有『氣孔』，所以就斜斜的放」，並強調會去詢問送餐員工當時狀況。

女網友直呼很無言，「到底這種事誰會說自己有做啦？」至於被插筷子的滷肉飯，她也不敢吃了，「誰知道是不是有吐口水進去，我都不知道。」而當晚，店長有親臨樓下致歉，以及送甜點表達歉意。

▲餐點放一樓，是否有他人碰觸餐點，須等監視器還原真相！（圖／當事人提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

對此，《ETtoday新聞雲》也向店家求證，李姓副店長澄清，從出餐到送餐及抵達該大樓，員工都沒有做出插筷子的行為，而客人也似乎誤解店長昨天的話，「店長是說蓋子上有空氣孔，若需打開孔洞，必須要出些力氣，況且該客人是另一位員工的家屬，我們人員沒必要做出插筷子的行為。」

最後，李姓副店長也強調，真的對客人感到抱歉，不過該狀況真的是羅生門，當時是無接觸送餐，員工把餐點放置在大樓桌子後就離開，而客人下樓拿餐的過程中，到底是否有其他人碰觸到餐點，目前就要等調監視器來釐清了，若真的是他人所為，公司也會存證自保，也希望能還清雙方清白。