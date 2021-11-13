　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

大連40萬戶被貼封條「足不出戶」　老婦人「爬窗想外出」被罵爆！

記者蔡紹堅／綜合報導

遼寧省大連市疫情嚴峻，當地官方12日發出通告，要求所有居家隔離者不得外出，甚至使用電子門磁、貼封條等方式，確保隔離者「足不出戶」。據微信上流傳的訊息，光是大連莊河市就有40萬戶人家門被貼封條，14天不得外出，若不遵守規定，將導致整棟樓鄰居被隔離，隔離時間重算，還將被納入「誠信記錄」。

大連市新冠肺炎疫情防控總指揮部12日發出通告，指目前大連市疫情防控形勢復雜嚴峻，遏制病毒傳播的有效途徑就是減少人員流動，要求大家嚴格遵守疫情防控相關規定。

通告共有兩條規定，第一條是為「堅持非必要不出門，尤其是不要前往大連市封控區和有疫情發生的小區。居家隔離人員要嚴格落實防控要求，堅決做到『足不出戶』。配合有關部門採取安裝監控設備、電子門磁、貼封條等方式方法，確保人員做到足不出戶。對因就醫等確需外出人員，須經屬地疫情防控指揮部同意，安排專人專車，全程做好人員防護，落實閉環管理。」

▼居民收到居家隔離通知之後，便有官方人員來家門口貼封條。（圖／翻攝微博）

▲▼大連40萬戶被貼封條「足不出戶」　老婦人「爬窗想外出」被罵爆。（圖／翻攝微博）

第二條為「遵守疫情防控規定。居家隔離人員一定要嚴格執行居家隔離工作細則等有關規定，科學規范落實居家隔離各項要求，做到科學居家、人不出戶。如在居家隔離期內人員擅自外出的，一經發現，按照相關法律法規依法進行處罰，該戶所有居家隔離人員及同樓棟所有人員全部實施居家隔離管控，並重新計算居家隔離時間。同時，對不遵守規定人員一律納入誠信記錄。」

微信上也流傳，光是大連莊河市就有40萬戶人家門口被貼上了封條，更有人透露，「我們城市，每家門上都貼了封條！」「封條破損的話，就要自費拉走隔離。」「以前開門是生活，現在開門是犯罪。」

此外，微博上也流傳一部影片，有一戶人家門口被貼上了封條，但一名老婦仍想出門，竟然就從二樓的窗戶爬了出來，打算從樓上跳到一樓外出，但最後疑似因為太高而打消念頭，爬回屋內。

老婦爬窗的舉動被許多網友罵爆，認為她太過自私，可能導致疫情進一步擴散，但也有少部分人認為老婦可能有苦衷，不應一昧批評。

▲▼大連40萬戶被貼封條「足不出戶」　老婦人「爬窗想外出」被罵爆。（圖／翻攝微博）

►噴上Miss Dior香水就像在戀愛！特價還不搶嗎？

ET快訊
球棒都K到凹陷！　大街上7打1狂毆
YouTube狂跳「破尺度羞片」　公公邊看邊顧嬰！她臉垮：才
快訊／淡水漁人碼頭火燒車！　烈焰沖天遊客嚇壞
77萬高端份子白打了？　陳時中：美國規定怪怪的
董事長「無預警」賣持股嚇壞投資人　公司致歉：他手滑
瑪莎惡少博弈網站被起底！會員免費看A片　改名後緊急關閉
母告別式破冰隋棠　姚元浩憔悴開工：只剩我一個人
米可白離婚2年「還會每天視訊」！　前夫親回感情現況

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大連40萬戶被貼封條「足不出戶」　老婦人「爬窗想外出」被罵爆！

王毅與布林肯通話　要美國「堅定反對台獨」維護台海和平

俄羅斯糖果包裝驗出病毒　綏芬河口岸暫停食品進口

飛撲救跳樓女「不肯放手」　陸消防員「被拖著墜樓」不治身亡！

陸宣布：習近平16日與拜登舉行視訊會談

陝西奶奶「別說台灣啦，月球都是中國的」　陸網友嗨爆：非常有理

身價8400億9度成中國女首富　成功過程宛如電影

廣播節目為「乾隆白菜」翻臉　男主持人摔門走人不錄了

叔叔偷吃姪媳婦！嬸嬸堵酒店抓姦　當眾開打「你專吃窩邊草嗎」

啟動上海高定週　閃耀申城東方美

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

張惠妹直播釣出五月天阿信：不睡覺的嗎　2點半線上KTV...線上卸妝拔睫毛

瑪莎惡徒連累「百桂食品」被灌爆　友人：網路酸民難道叫父母去死

喝不到飲料？他「對伸縮管狂吸」　滿臉困惑拿起鋁箔包直接倒嘴裡

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！　 突爆哭：這些男人是怎麼了

12分鐘記者會「5大金句」一次看！瑪莎爸哽咽：管教太嚴害兒子叛逆

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

遇黑熊怎辦？原住民導遊爆笑講解　曝「脫光衣服嚇走牠」遊客全嗨翻

花800萬出國留學回台照領22k？ 他曝背後價值：比投資更有意義

逢甲千名師生為男大生祈福集氣！　宋媽淚：別再有父母承受一樣的痛

大連40萬戶被貼封條「足不出戶」　老婦人「爬窗想外出」被罵爆！

王毅與布林肯通話　要美國「堅定反對台獨」維護台海和平

俄羅斯糖果包裝驗出病毒　綏芬河口岸暫停食品進口

飛撲救跳樓女「不肯放手」　陸消防員「被拖著墜樓」不治身亡！

陸宣布：習近平16日與拜登舉行視訊會談

陝西奶奶「別說台灣啦，月球都是中國的」　陸網友嗨爆：非常有理

身價8400億9度成中國女首富　成功過程宛如電影

廣播節目為「乾隆白菜」翻臉　男主持人摔門走人不錄了

叔叔偷吃姪媳婦！嬸嬸堵酒店抓姦　當眾開打「你專吃窩邊草嗎」

啟動上海高定週　閃耀申城東方美

雪山也下雪了！圈谷積雪10公分！　置身仙境遊客狂喜驚呼

男大生玩真心話大冒險　脫口說出祖母「死亡真相」！被判終身監禁

宜蘭深夜打人「球棒都打到凹陷」！1男重傷倒地　他秒開車逃跑

灰狼第三節轟40分逆轉湖人　唐斯拿29分終止近期6連敗

foodpanda限時優惠「買200折200」掀暴動！店員忙炸挨餓：接了41單

中國遊說美企高層！秘密信件曝　要求向議員施壓「阻擋抗中法案」

花2790元爽搬IKEA沙發「網卻嫌爆」　過來人大推2客群：超適合

「2021大港吃鍋」10萬獎金　在地名店爭當「高雄鍋王」

林子豪「臉色蒼白」失誤落淚　陳傑憲暖心安慰：我比你更慘

食物吃起來像屎！男童遭新冠「恐怖後遺症」折磨50天↑如煉獄

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

大陸熱門新聞

陝西奶奶「別說台灣，月球都是中國的」　陸網友嗨爆

叔叔偷吃姪媳　嬸嬸堵酒店抓姦

飛撲救跳樓女　陸消防員墜樓身亡

廣播節目為乾隆白菜翻臉　主持人摔門走人

北大才女8年後大崩壞　清純妹轉戰抖音賣貨

21歲女晨跑「衣衫凌亂」被棄屍樹叢　警方抓到人了

身價8400億9度成中國女首富　成功過程宛如電影

啟動上海高定週　閃耀申城東方美

消防員「肉身護2歲女童」！墜樓喪命仍緊抱

記者不幹了！老家賣地瓜銷售破億

大連40萬戶「被貼封條」足不出戶

王毅與布林肯通話　要美「堅定反台獨」

EDG奪冠　陸學生半夜升旗、露奶慶祝

格力女董22歲正妹秘書爆紅　將被培養成第2個董明珠

更多熱門

相關新聞

第15輪很可能混打！　莊人祥透露2種組合

第15輪很可能混打！　莊人祥透露2種組合

指揮中心預期本月將開放AZ混打mRNA疫苗，近期陸續有莫德納疫苗與BNT疫苗到貨，是否於接下來第15輪開打，指揮官陳時中昨說「很有可能」。指揮中心發言人莊人祥今日進一步說明，第15輪目前還在規劃中，尚未定案，不過如果開放混打，會針對第一劑打AZ民眾可以打莫德納或者BNT疫苗。

春節居檢違規　指揮中心：罰更重

春節居檢違規　指揮中心：罰更重

AZ疫苗宣布調漲！不再以成本價販售

AZ疫苗宣布調漲！不再以成本價販售

譚德塞點名「這2國」還沒打疫苗！

譚德塞點名「這2國」還沒打疫苗！

高端人「白打」　指揮中心最新說明

高端人「白打」　指揮中心最新說明

關鍵字：

大連新冠肺炎確診封條足不出戶

讀者迴響

熱門新聞

瑪莎惡少害慘家族！　百桂食品廠限期拆除

印度神童又命中！詭搖連發「台人嚇壞」3災難倒數

快訊／遭瑪莎惡煞毆打！男大生醒了

被嗆只賣中國人　她2句話揪邏輯錯亂

高端份子想出國要重來2劑！名醫：當前面沒打過

工作人員訂便當「誤踩眉角」浩子當場爆氣！

男大生清醒第一句話「媽媽不要哭」！

百桂食品無限期停業　「難不成叫父母去死」

19歲陳勁豪害全家！1星負評攻陷「年盈淨水超市」

陝西奶奶「別說台灣，月球都是中國的」　陸網友嗨爆

百桂食品停業「背後目的」曝！網驚：高人指點

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！

室友借車載男友！她隔天上車崩潰

瑪莎惡少爸捧6萬探望被酸爆！內行揭潛規則

擦撞起因是男大生！「風向一面倒」關鍵曝

更多

最夯影音

更多
張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」
張惠妹直播釣出五月天阿信：不睡覺的嗎　2點半線上KTV...線上卸妝拔睫毛

張惠妹直播釣出五月天阿信：不睡覺的嗎　2點半線上KTV...線上卸妝拔睫毛

瑪莎惡徒連累「百桂食品」被灌爆　友人：網路酸民難道叫父母去死

瑪莎惡徒連累「百桂食品」被灌爆　友人：網路酸民難道叫父母去死

喝不到飲料？他「對伸縮管狂吸」　滿臉困惑拿起鋁箔包直接倒嘴裡

喝不到飲料？他「對伸縮管狂吸」　滿臉困惑拿起鋁箔包直接倒嘴裡

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！　 突爆哭：這些男人是怎麼了

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！　 突爆哭：這些男人是怎麼了

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面