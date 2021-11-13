大連40萬戶被貼封條「足不出戶」　老婦人「爬窗想外出」被罵爆！

記者蔡紹堅／綜合報導

遼寧省大連市疫情嚴峻，當地官方12日發出通告，要求所有居家隔離者不得外出，甚至使用電子門磁、貼封條等方式，確保隔離者「足不出戶」。據微信上流傳的訊息，光是大連莊河市就有40萬戶人家門被貼封條，14天不得外出，若不遵守規定，將導致整棟樓鄰居被隔離，隔離時間重算，還將被納入「誠信記錄」。

大連市新冠肺炎疫情防控總指揮部12日發出通告，指目前大連市疫情防控形勢復雜嚴峻，遏制病毒傳播的有效途徑就是減少人員流動，要求大家嚴格遵守疫情防控相關規定。

通告共有兩條規定，第一條是為「堅持非必要不出門，尤其是不要前往大連市封控區和有疫情發生的小區。居家隔離人員要嚴格落實防控要求，堅決做到『足不出戶』。配合有關部門採取安裝監控設備、電子門磁、貼封條等方式方法，確保人員做到足不出戶。對因就醫等確需外出人員，須經屬地疫情防控指揮部同意，安排專人專車，全程做好人員防護，落實閉環管理。」

▼居民收到居家隔離通知之後，便有官方人員來家門口貼封條。（圖／翻攝微博）



第二條為「遵守疫情防控規定。居家隔離人員一定要嚴格執行居家隔離工作細則等有關規定，科學規范落實居家隔離各項要求，做到科學居家、人不出戶。如在居家隔離期內人員擅自外出的，一經發現，按照相關法律法規依法進行處罰，該戶所有居家隔離人員及同樓棟所有人員全部實施居家隔離管控，並重新計算居家隔離時間。同時，對不遵守規定人員一律納入誠信記錄。」

微信上也流傳，光是大連莊河市就有40萬戶人家門口被貼上了封條，更有人透露，「我們城市，每家門上都貼了封條！」「封條破損的話，就要自費拉走隔離。」「以前開門是生活，現在開門是犯罪。」

此外，微博上也流傳一部影片，有一戶人家門口被貼上了封條，但一名老婦仍想出門，竟然就從二樓的窗戶爬了出來，打算從樓上跳到一樓外出，但最後疑似因為太高而打消念頭，爬回屋內。

老婦爬窗的舉動被許多網友罵爆，認為她太過自私，可能導致疫情進一步擴散，但也有少部分人認為老婦可能有苦衷，不應一昧批評。