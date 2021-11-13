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還有國家沒打新冠疫苗！譚德塞點名「這2國」　曾拒收300萬劑科興

▲▼譚德塞點名北韓、厄利垂亞，稱全球只剩這2國尚未開始接種新冠疫苗。（圖／路透社）

▲譚德塞點名北韓、厄利垂亞，稱全球只剩這2國尚未開始接種新冠疫苗。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

世衛組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom）於當地時間12日在日內瓦舉行例行媒體線上記者會時表示，全球各國開始讓民眾施打新冠疫苗後，COVAX平台已協助分配5億劑疫苗給144國，然而至今卻僅剩下2國還尚未開始替民眾施打疫苗，分別是北韓（朝鮮）與非洲的厄利垂亞。

根據《韓聯社》、《路透社》等報導，譚德塞在記者會上向國際社會大聲疾呼，應嚴重正視富有國家與貧窮國家之間在新冠疫苗供應上的極大差距，因為如今先進國家早已進行施打第3劑「加強針」的同時，貧窮國家卻依舊1劑難求，「如今光是全球第3劑的注射量早已超過低收入國家第1劑的6倍，如此不公平的現象應立即停止。」

譚德塞也在記者會上重提WHO當初所設下的目標，即為全球所有國家達成40%以上的接種率，然而至今卻還有超過100個以上的國家尚未達標，「雖然光靠疫苗的力量並無法讓全球大流行的疫情結束，但若無法結束全球的疫苗危機，則全球疫情就不可能結束。」

▲▼北韓目前尚未開始為民眾接種新冠疫苗，圖為11月2日平壤金星學院女學生接受消毒。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓目前尚未開始為民眾接種新冠疫苗，圖為11月2日平壤金星學院女學生接受消毒。（圖／達志影像／美聯社）

《自由亞洲電台》（RFA）指出，當初COVAX平台曾於今年3月分配給北韓199萬劑的阿斯特捷利康（AZ）疫苗，如今宣布將增加10萬800劑，總共為209萬2800劑疫苗，可供104萬6400人施打。

不過，由於北韓國內疫苗冷鍊保存技術與設備尚未完備，加上平壤當局尚未允許世衛組織相關技術人員入境進行各項檢測措施，導致原本預定5月送抵的疫苗至今仍未抵達北韓。

另外，COVAX平台還曾指定分配297萬劑的中國科興疫苗，不過卻慘遭宣稱境內「零確診」的北韓狠狠拒絕，稱疫苗可以優先分配給因新冠疫情受嚴重影響的國家使用，而北韓官媒、黨務機關報等也曾在報導中指出，疫苗並非抗疫的萬靈丹，突顯出不全然信任疫苗的態度。

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