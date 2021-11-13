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LIVE／高端人「白打」出國要重打2劑　指揮中心最新說明

生活中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日14:00召開記者會，由發言人莊人祥說明最新疫情。指揮中心昨日宣布，接種高端且有緊急出國需求者，可於間隔28天之後混打AZ、莫德納、BNT等兩劑疫苗，引發討論，相關內容預期記者會中說明。

▲▼11/11指揮中心記者會，發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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第14輪疫苗提供AZ、莫德納疫苗第一劑，以及AZ疫苗已接種第一劑間隔滿8週以上、莫德納疫苗已接種第一劑間隔滿4週以上、與BNT疫苗已接種第一劑間隔滿4週以上對象第二劑接種，都是開放18歲以上全年齡預約。值得注意的是，除AZ疫苗間隔縮短為8週，莫德納疫苗第二劑間隔也縮短為4週。預約昨日截止後，今起至11/24開始施打。

另外，指揮中心宣布，由於高端尚未列入世界衛生組織緊急使用清單，或考慮到民眾擬入境國家核准問題，先前已接種一劑或兩劑高端疫苗且有緊急出國需求者，可於間隔28天之後再接種AZ、BNT或莫德納兩劑。此事引發討論，有人質疑是否為了已施打高端的黨政高層出訪解套，也有人笑稱打過高端等於「白打」。

陳時中上午出席活動時表示，主要是為了學生出國唸書需求，因為年輕族群較多施打高端，「那是特殊出國需要不得已的變通措施，如果沒有出國需要、當地國沒有要求，就不用這樣做，因為高端疫苗接種後生成抗體足夠。」

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