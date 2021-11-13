無罩嗨歌片連環爆傳是「綠營內鬥」　陳時中曝真實想法

▲衛福部長陳時中出席台灣醫學週受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部長陳時中無罩喝酒唱歌影片外流第四天，風波仍未平息，外界認為背後可能藏有政治陰謀，懷疑是民進黨自家人內鬥；前桃園市議員王浩宇還在臉書發文表示「不要以為鬥掉陳時中就有機會被徵召」。陳時中今日受訪表示，「我想不用過多臆測」甚至開玩笑稱「唱歌事情都談那麼久了」。

陳時中在聚會場合脫口罩、唱歌影片10日晚間開始在網路瘋傳，陳時中當日深夜發出聲明，「網路傳播本人參加一場餐會影片，部分解讀與事實不符，為免誤解，本人在此鄭重澄清：一． 聚會的時間在去年6月15日，非三級警戒期間。二． 此聚會為友人臨時邀約，到場時間已晚，故僅短暫致意，唱2首歌即離開」。

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陳時中11日於記者會主動提起相關事宜，他表示，最早流出影片說是三級警戒「這與事實不符」，那是6/7以後解封後的時間，屬於日期錯置，希望不要再發生；由於近期還發生醫福會執行長王必勝婚外情被爆事件，是否有政治鬥爭意味？陳時中當時說，依稀有這些感覺，但沒有證據，不做指控。

而近日陸續傳出影片流出是綠營內鬥，目的是要阻斷陳時中的政治生涯，畢竟陳是現在出戰台北市、新北市選舉呼聲最高的人選，若是真的被拱掉，既得利益者是誰顯而易見。

王浩宇臉書也發文表示，「我直講啦！不要以為鬥掉陳時中就有機會被徵召」。似乎意有所指認為，流出影片的人來自於民進黨黨內，目的也與六都市長選舉的徵召有關。

陳時中今日被問及此事時表示，不用過多臆測，唱歌的事情都談那麼久了；至於是否黨內惡鬥，他則說「沒啥特別感覺」。進一步被問到王浩宇的質疑，陳時中用一句話回應：江山代有才人出。