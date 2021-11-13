應徵新創公司　她做7天崩潰「身兼5職」：同事全新人

▲應徵新創公司，她做7天崩潰「身兼5職」。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在Dcard表示，她日前應徵上一間新成立的公司，入職後發現公司幾乎沒有任何制度，員工只有6名且都是新人，很多事情根本無人可以問，許多工作最後也莫名安排到她身上，當初面試的明明是行政助理，後來變成採購兼人資兼總務兼行政一手包，讓她十分崩潰「做一個禮拜就想離職」。

原PO在Dcard說，她日前應徵上一間新成立的公司，正式上班後發現由於公司初創，幾乎沒有任何制度，員工只有6人且跟她一樣都是新人，所以很多事情根本沒有人可以問，「我有點受不了每天都不知道要幹嘛，我當初面試是行政助理，現在是採購兼人資兼總務兼行政，事情超雜，卻沒有人可以問」。

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原PO崩潰說，沒有人教導，她怎麼知道公司系統要如何用，目前做一個禮拜就讓她很想離職，工作上一堆東西都是面試時候沒提到的，「唯一的主管完全都做自己的事，沒有要鳥你，公司很多東西都沒有，目前還要幫忙跑公司登記的東西，超多要弄，第一次弄之前也沒用過」、「碰上這種的，你們會怎麼做？」

貼文一出立刻引發網友熱議，有人建議，「當然是年終先領再走啊」、「取決於你的個性吧，喜歡聽命行事下班，還是喜歡挑戰獨立行事，我是蠻喜歡這種的公司」、「感覺很有挑戰啊，而且沒有制度，等於上面來任務，方法隨便你唉」、「主管不扯後腿的話，公司制度自己建啊，之後把主管踢掉」。

也有許多人說，「撐過去你很有機會變成高層主管，但要待下去了話，要看一下這公司有沒有未來啦」、「如果公司有未來的話，建議撐下去，可以變元老，或是努力提升自己的業內評價，以後工作會更好找」、「小公司難起頭，但撐到後面什麼都會了，公司對你依存度高，薪水自然好談」。

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