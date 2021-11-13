　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

應徵新創公司　她做7天崩潰「身兼5職」：同事全新人

▲辦公桌,職場,辦公室,同事,桌面。（圖／unsplash）

▲應徵新創公司，她做7天崩潰「身兼5職」。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在Dcard表示，她日前應徵上一間新成立的公司，入職後發現公司幾乎沒有任何制度，員工只有6名且都是新人，很多事情根本無人可以問，許多工作最後也莫名安排到她身上，當初面試的明明是行政助理，後來變成採購兼人資兼總務兼行政一手包，讓她十分崩潰「做一個禮拜就想離職」。

原PO在Dcard說，她日前應徵上一間新成立的公司，正式上班後發現由於公司初創，幾乎沒有任何制度，員工只有6人且跟她一樣都是新人，所以很多事情根本沒有人可以問，「我有點受不了每天都不知道要幹嘛，我當初面試是行政助理，現在是採購兼人資兼總務兼行政，事情超雜，卻沒有人可以問」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO崩潰說，沒有人教導，她怎麼知道公司系統要如何用，目前做一個禮拜就讓她很想離職，工作上一堆東西都是面試時候沒提到的，「唯一的主管完全都做自己的事，沒有要鳥你，公司很多東西都沒有，目前還要幫忙跑公司登記的東西，超多要弄，第一次弄之前也沒用過」、「碰上這種的，你們會怎麼做？」

貼文一出立刻引發網友熱議，有人建議，「當然是年終先領再走啊」、「取決於你的個性吧，喜歡聽命行事下班，還是喜歡挑戰獨立行事，我是蠻喜歡這種的公司」、「感覺很有挑戰啊，而且沒有制度，等於上面來任務，方法隨便你唉」、「主管不扯後腿的話，公司制度自己建啊，之後把主管踢掉」。

也有許多人說，「撐過去你很有機會變成高層主管，但要待下去了話，要看一下這公司有沒有未來啦」、「如果公司有未來的話，建議撐下去，可以變元老，或是努力提升自己的業內評價，以後工作會更好找」、「小公司難起頭，但撐到後面什麼都會了，公司對你依存度高，薪水自然好談」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

 

►什麼！Timberland機能外套特價了！

ET快訊
世新女神只扣1扣子　「狂炸飽滿渾圓」網全看傻
「3生肖」明年苦盡甘來　好運貴人加持迎來大成功

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

瑪莎惡少爸媽輪流道歉　百萬作家反思「養不教真是父之過？」

應徵新創公司　她做7天崩潰「身兼5職」：同事全新人

孕媽產檢驚見「寶寶染梅毒」恐失明　抓包丈夫在外玩很大

「有人強制攔車就撞過去！」　老婆問一句話呂捷決定不讓她開車

快訊／自購「122.61萬劑莫德納」來了　今晚10點38分抵達桃機

瑪莎3煞痛打男大生！　逢甲校長怒了：打我的學生太囂張

陳時中「無罩嗨唱」地點曝！進去就要2萬5000元　神秘包廂疑在2樓

全聯、家樂福同意設「平價專區」抗漲　啟動時間出爐！

正妹穿「遮半邊牛仔熱褲」辣爆　網全噴鼻血：真的猛！

問成份被當奧客　甜點店酸她「麻煩客人」：就沒有要賣你

張惠妹直播釣出五月天阿信：不睡覺的嗎　2點半線上KTV...線上卸妝拔睫毛

瑪莎惡徒連累「百桂食品」被灌爆　友人：網路酸民難道叫父母去死

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

12分鐘記者會「5大金句」一次看！瑪莎爸哽咽：管教太嚴害兒子叛逆

花800萬出國留學回台照領22k？ 他曝背後價值：比投資更有意義

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！　 突爆哭：這些男人是怎麼了

喝不到飲料？他「對伸縮管狂吸」　滿臉困惑拿起鋁箔包直接倒嘴裡

遇黑熊怎辦？原住民導遊爆笑講解　曝「脫光衣服嚇走牠」遊客全嗨翻

瑪莎惡少陳勁豪跟媽說「沒動手」 母道歉：假設有，為自己行為負責

瑪莎惡少爸媽輪流道歉　百萬作家反思「養不教真是父之過？」

應徵新創公司　她做7天崩潰「身兼5職」：同事全新人

孕媽產檢驚見「寶寶染梅毒」恐失明　抓包丈夫在外玩很大

「有人強制攔車就撞過去！」　老婆問一句話呂捷決定不讓她開車

快訊／自購「122.61萬劑莫德納」來了　今晚10點38分抵達桃機

瑪莎3煞痛打男大生！　逢甲校長怒了：打我的學生太囂張

陳時中「無罩嗨唱」地點曝！進去就要2萬5000元　神秘包廂疑在2樓

全聯、家樂福同意設「平價專區」抗漲　啟動時間出爐！

正妹穿「遮半邊牛仔熱褲」辣爆　網全噴鼻血：真的猛！

問成份被當奧客　甜點店酸她「麻煩客人」：就沒有要賣你

叔叔偷吃姪媳婦！嬸嬸堵酒店抓姦　當眾開打「你專吃窩邊草嗎」

瑪莎惡少爸媽輪流道歉　百萬作家反思「養不教真是父之過？」

歐洲疫情復燃！7天200萬人確診…死亡數逾全球一半　世衛悲觀回應

應徵新創公司　她做7天崩潰「身兼5職」：同事全新人

荷蘭應對疫情激增　可能實施3週部份封鎖

保時捷自撞半毀2死1傷！駕駛驗出酒精反應　「死亡彎道」已奪6命

白宮正式聲明：「拜習視訊會」15日登場　將明確表達美國意圖

美消費者提告Subway詐欺！　鮪魚產品「驗出雞豬牛肉」

悼念愛犬！網紅王希銘開放「買菸幫上香」遭罰1萬元

夜店陸續復業成功！統領大樓夜店重新開幕　北市動員48警力臨檢

瑪莎惡少陳勁豪跟媽說「沒動手」 母道歉：假設有，為自己行為負責

生活熱門新聞

19歲陳勁豪害全家！1星負評攻陷「年盈淨水超市」

擦撞起因是男大生！「風向一面倒」關鍵曝

陳勁豪媽媽「鬧來鬧去就正常啊！」　PTT怒噴爆

惡少母道歉突噴1句話　網：上梁不正下梁歪

律師轟：要生就不要生廢物

「3生肖」2022年苦盡甘來　將迎來成功

逢甲校長：打我學生太囂張

瑪莎惡少會被關？他洩劇情走向：連賠償金都不用付

陳時中歡唱地點曝光！進去就要2萬5000元

差1字遭出征！「百佳食品」奇招神化解

艾多美蜂蜜飲驗出肝毒成分　國人3年喝掉逾千噸

高端開放混打！網傻眼：這跟重打差在哪

有人強制攔車就撞過去　老婆一句話呂捷決定不給開車

更多熱門

相關新聞

瑪莎惡少「淨水器二代」喊沒動手　母鞠躬道歉

瑪莎惡少「淨水器二代」喊沒動手　母鞠躬道歉

台中宋姓大學生7日因開車擦撞瑪莎拉蒂，即遭惡少車主張敦量與友人陳勁豪、李韋霖3人打到重傷，仍在加護病房。其中，陳勁豪的越南籍母親今（11日）下午出面鞠躬致歉，並表示兒子事發後曾說自己沒有動手，但假設真的有打人，那就交給台灣的法律，「他要為自己的行為負責」。

「遭惡少痛毆」昏迷男大生最新病況曝！

「遭惡少痛毆」昏迷男大生最新病況曝！

快訊／瑪莎拉蒂惡少爸媽「下跪道歉」

快訊／瑪莎拉蒂惡少爸媽「下跪道歉」

即／瑪莎惡少爸抵醫院：盼宋媽媽給我一個機會

即／瑪莎惡少爸抵醫院：盼宋媽媽給我一個機會

快訊／瑪莎惡少事件！分局長記過、偵查隊長拔官

快訊／瑪莎惡少事件！分局長記過、偵查隊長拔官

關鍵字：

新創工作

讀者迴響

熱門新聞

印度神童又命中！詭搖連發「台人嚇壞」3災難倒數

百桂食品無限期停業　「難不成叫父母去死」

19歲陳勁豪害全家！1星負評攻陷「年盈淨水超市」

被嗆只賣中國人　她2句話揪邏輯錯亂

瑪莎惡少爸捧6萬探望被酸爆！內行揭潛規則

擦撞起因是男大生！「風向一面倒」關鍵曝

隋棠破冰姚元浩！分手9年現身姚母告別式

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！

陳勁豪媽媽「鬧來鬧去就正常啊！」　PTT怒噴爆

「漂亮寶貝」向柯請辭　被挖角返綠營

韓女歌手無預警走下舞台「嘴對嘴親吻粉絲」

睡覺時感覺「小腿爬滿毛毛蟲」　醫示警：當心是不寧腿

惡少母道歉突噴1句話　網：上梁不正下梁歪

連千毅痛譙瑪莎惡少辦案警太扯！

更多

最夯影音

更多
張惠妹直播釣出五月天阿信：不睡覺的嗎　2點半線上KTV...線上卸妝拔睫毛

張惠妹直播釣出五月天阿信：不睡覺的嗎　2點半線上KTV...線上卸妝拔睫毛
瑪莎惡徒連累「百桂食品」被灌爆　友人：網路酸民難道叫父母去死

瑪莎惡徒連累「百桂食品」被灌爆　友人：網路酸民難道叫父母去死

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

12分鐘記者會「5大金句」一次看！瑪莎爸哽咽：管教太嚴害兒子叛逆

12分鐘記者會「5大金句」一次看！瑪莎爸哽咽：管教太嚴害兒子叛逆

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面