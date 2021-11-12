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瑪莎惡少打人「讓爸媽慘了」！食品公司遭檢舉違建　縣府要查了

▲▼富少毆人引發眾怒難消 食品公司遭舉報疑違建。（圖／東森新聞）

▲瑪莎拉蒂惡少把宋姓男大生打成重傷，風波延燒到父親經營的百桂食品公司。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

瑪莎拉蒂惡少張敦量7日因為車禍，將18歲宋姓男大生打成重傷，風波延燒到父親經營的百桂食品公司。據悉，百桂食品專賣花生、堅果等產品，在彰化經營已達20年，不料打人事件爆發後，工廠隨即傳出疑似違建，涉嫌在農地上蓋廠房等消息，彰化縣建設處將派人到場勘查。

根據《東森新聞》報導，百桂食品在彰化經營已經有20年，這次因為打人的事件意外引發關注，導致上百坪的工廠被人投訴，疑似有違建問題。有民眾拿出地圖檢舉，其中打星號的辦公室、主廠房登記為零星工業區沒有爭議，但後方另外2間所屬地為農業區，等於是在農地上蓋廠房，被質疑有違法疑慮。

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▲百桂食品業者張父及前妻下跪道歉。（圖／記者唐詠絮攝）

▲張敦量的父親張朝棟在鏡頭前向受害者、受害者家屬及社會大眾道歉。（圖／記者唐詠絮攝）

對此，張敦量的父親張朝棟表示，工廠跟地主承租10幾年，他們並未進行任何加蓋，「那是我們的房東，（我們）承租以前就有的建築物，我們使用的部分……登記的部分是合法的，（記者：有沒有擴建）沒有」、「地主這邊（農地）也有說，民國85年還是幾年建造的，算是可以（合法）的東西，我也不是很清楚」。

事實上百桂食品2000年5月經核准設立，產品類別食品製造業，至於數年來是否有新增違建，彰化縣建設處將派人到場勘查。只是打人事件爆發後，社會上眾怒難消，時不時有人民眾在工廠前看熱鬧，整個公司瀰漫著低氣壓，員工只能低調上班，老闆張朝棟也不斷道歉再道歉，希望大眾能理性，讓工廠維持正常運作。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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