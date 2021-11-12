桃園市立美術館攜手桃捷　推出書藝彩繪列車

▲桃市美館攜手桃捷，推出書藝彩繪列車。（圖／書藝館提供）

記者楊淑媛／桃園報導

座落於桃園青埔的橫山書法藝術館（書藝館）於上月22日正式開館，因週邊風景優美，吸引全台民眾前往參展並打卡，連帶的也讓書藝館週的桃園捷運A17領航站、因旅客增加而熱絡。桃美館特別攜手桃園捷運推出「書藝列車」，12日起正式於桃園捷運機場線發車，以書法筆墨線條設計捷運內外車廂，讓書法藝術躍入捷運車廂。

市府副秘書長邱俊銘表示，由橫山書法藝術館定製的「書藝列車」、設計融貫了多元的視覺語言，不但運用書藝館建築為設計靈感，以文字解構、抽象化的設計手法，更結合書藝館開館首展「飛墨橫山」主視覺意象，從車頭、車身至內部車廂的多面空間皆都有不同的巧思，邀請乘客走進由符碼、線條和墨韻共構的當代書藝新境，讓藝術走出美術館展間，進入捷運車廂，在城市中打造移動的筆墨空間。

桃美館館長劉俊蘭表示：「書藝列車」的車體規劃分別為雙主題，一側呈現白晝，另一側展現黑夜意象，其中，北上列車為白晝主題、南下列車則為黑夜調性，為平日往返雙北、桃園的通勤族提供不同筆墨心境，以留白與墨色的雙重主題，為乘客擘畫可供神遊的奇趣場域。

另外，為串聯城市交通網絡，桃美館特別配合書藝列車發行「書藝風一卡通」，以書藝館建築照為視覺設計，近期將開始限量販售。