桃捷A7站「每4天大消毒一次」　全線21個車站1/26前完成消毒

▲桃捷A7站加強消毒頻率。（圖／桃捷公司）

記者李宜秦／台北報導

國內新冠肺炎疫情升溫，日前確診的案865 染疫後曾赴摩斯漢堡桃捷A7店上班。桃捷公司今日表示，已自18日起啟動「全線車站大規模清潔消毒作業」，目前桃捷A7站已經全面消毒三次，之後每四天會再進行全面消毒，桃捷A7站員工以不支援他站的方式進行自主健康管理，全線21個車站也將於26日完成大規模消毒。

桃捷公司表示，每一個足跡都會追蹤到，無論有沒有公佈都會消毒，並通知各營業場所必須要進行的防護作業。目前桃捷A7站已經全面消毒三次，之後每四天會再進行全面消毒，桃捷A7站員工也以不支援他站的方式進行自主健康管理。

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桃園市長鄭文燦今日表示，A7站周邊社區也請環保局清潔大隊針對公共區域擴大消毒，就是要讓大家都能放心。桃捷董事長劉坤億也再次呼籲，A7體育大學站截至目前為止已經完成三次全面消毒，防疫工作相當完善，請旅客安心搭乘。

▲▼機捷消毒防疫作業。（圖／桃捷公司）

桃捷公司強調，已於18日結束營運時間後，對A7車站進行全面消毒，並於19日和20日再次加強消毒，後續也以冠狀病毒14天潛伏期推算，排定每隔4天進行車站全面消毒的頻率。除了A7站外，桃捷公司為求防疫滴水不漏，全線21個車站也陸續進行大規模消毒作業，預計於1月26日前完成。

面對新冠肺炎疫情，桃捷公司已於去(109)年超前部署、嚴格把關每項防疫機制，並且建立5大防疫防護網，包括全線21車站設置紅外線熱像測溫儀，確保完善的體溫量測機制。

全線車站詢問處提供75%酒精供旅客消毒；全線列車、車站每日加強清潔消毒；旅客進入機捷車站場域即須全程佩帶口罩；全體員工每日量測體溫，落實健康自主管理。

▲▼機捷全線各站將於1/26前完成消毒。（圖／桃捷公司）