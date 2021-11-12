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2021桃園電影節台灣獎揭曉　《手事業》拿下最佳影片殊榮

▲2021桃園電影節台灣獎揭曉

▲新增評審團特別獎則由《姊姊》編導潘克印(右)拿下。（圖／文化基金會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2021桃園電影節12日於青埔新光影城，舉辦「台灣獎」競賽頒獎典禮，由李宜珊執導的《手事業》拿下最佳影片殊榮，獲得30萬獎金；最佳演員獎則由演出《手事業》楊麗音、潘麗麗兩人拿下，分別獨得20萬獎金；凱渥之星黃珮琪首戰大銀幕，演出《姊姊》一片奪得「未來之星獎」，而今年新增的評審團特別獎則由《姊姊》編導潘克印拿下。▲2021桃園電影節台灣獎揭曉

▲2021桃園電影節台灣獎揭曉。（圖／文化基金會提供）

桃園市文化基金會執行長劉子琦於揭曉得獎作品及頒獎中表示，桃園電影節因疫情延期了一年，今年度台灣獎徵件共計143部影像作品報名，共有包括：《手事業》、《姊姊》、《江仔》、《軟弱的梨》、《失去》、《雨水》、《講話沒有在聽》、《當思念吹起一陣風》、《咪咪貓的奇幻之旅》、《綠洲》等10部作品入圍，探討家庭、童年、告別、性別、社會框架、族群認同等題材，市長鄭文燦並以百萬總獎金持續支持台灣電影創作者。▲2021桃園電影節台灣獎揭曉

▲潘麗麗演出《手事業》拿下最佳演員獎。（圖／文化基金會提供）

凱渥第10屆夢幻之星冠軍黃珮琪，從模特轉戰電影圈便一躍上大銀幕，她在演出《姊姊》一片飾演即將北漂求學的準大學生小春，精彩的演出讓她在首輪討論就獲評審們一致肯定，奪得「未來之星獎」。▲2021桃園電影節台灣獎揭曉

▲凱渥之星黃珮琪首戰大銀幕，奪得桃園電影節台灣獎未來之星獎。（圖／文化基金會提供）

最佳演員獎由《手事業》2名知名演員楊麗音和潘麗麗拿下。潘麗麗在《手事業》中飾演阿麗一角，和朋友阿音（楊麗音飾）、女兒夢夢(李亦婷飾)從事手活替客人打手槍賺錢，潘麗麗親自到場受獎感動表示：「我想到《手事業》角色心很痛，我相信很多當媽媽的都非常勇敢，我希望台灣電影可以受到更多扶持，拍出更多好電影。」

▲2021桃園電影節台灣獎揭曉

今年新增的評審團特別獎則由新銳導演潘客印拿下，奪得20萬元獎金，他憑藉著《姊姊》一片入圍金馬獎最佳創作短片獎，並在金馬之前先奪下桃園電影節肯定，潘客印感動表示：「一部電影不是一個導演拍出來的，所有的工作人員投入真心，我想要謝謝所有幫助我的人，我也想跟我的姊姊分享，希望他可以一直健康快樂。」

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