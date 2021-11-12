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村里長事務費21年未調　跨派系綠委提修法：體恤最忙碌「公務員」

▲▼跨派系綠委提案修法。（圖／翻攝自羅致政臉書）

▲跨派系綠委提案修法調高村里長事務費。（圖／翻攝自羅致政臉書）

記者呂晏慈／台北報導

2022地方選舉在即，屆時包括縣市首長、議員和村里長都將改選。民進黨跨派系立委羅致政、陳明文、何欣純、林楚茵等18人提出《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》修正草案，將原本4萬5千元事務補助費提高至5萬元，「政府應該體恤這群最忙碌的公務員」。

羅致政今天透過臉書表示，村里長無給職，事務補助費21年未調整，但其轄下常有成千上百戶的居民，平常要兼顧的工作繁多，包含民政、衛政、警政、社政等各類事務，這兩年更因為疫情忙得不可開交，村里長是廣義的「公務員」，但卻是無給職，每月僅有的4萬5千元事務補助費，對他們來說普遍入不敷出，經常必須自掏腰包。

羅致政表示，村里長事務補助費自2000年法律明定45000元以來，整整21年從未調整過，反觀台灣21年來，物價指數上漲、經濟持續發展，人均GDP更是從14980美元成長至28371美元，加上社會環境變遷，民眾對村里長提供服務的要求也更多元，工作內容大幅增加。

羅致政表示，村里長是當前推動社會安全網的重要角色，舉凡弱勢關懷、老人照護、共餐服務、社區治安、環保志工、巡守隊等，在台灣經濟成長亮眼、財政收支表現優異的情況下，政府也應該體恤這群最忙碌的「公務員」。

羅致政說，為了讓村、里長在執行里政工作上有足夠經費，跨派系民進黨立委特別提出《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》修正草案，調整事務補助費至5萬元，今天提案已經正式一讀，交付委員會審查，希望在未來能爭取大家的支持，讓村里長在推動各項工作時不再捉襟見肘，更多的資源，更好服務。

除此之外，民進黨立委伍麗華今年5月也提出「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修正草案，新增原住民族地區的里長事務費應增加為5萬元的規定，目前已付委。

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