反對「美豬公投」　綠委輪番上陣當講師：代表台灣走向國際或中國

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記者呂晏慈／桃園報導

迎戰1218四大公投案，民進黨今（30日）上午在桃園市舉行首場公投說明會，吸引近兩千人到場相挺；民進黨立委湯蕙禎、黃世杰、鄭運鵬輪番上陣捍衛政府政策，批評國民黨主席朱立倫過去主張「沒有核安就沒有核能」，且核四是個「拼裝車」，重啟核四是個不可能的選項；美豬公投代表的是台灣要走向國際或中國。

▲民進黨移師桃園舉行首場公投說明會，吸引近兩千人參加。（圖／記者張榮恩攝）

民進黨今天在公投說明會現場發放文宣品，詳細說明對重啟核四、反美豬、公投綁大選、三接遷離（珍愛藻礁）等4公投案立場，重啟核四方面質疑核廢無解、安全疑慮、費時又昂貴；反美豬提出無食安疑慮、符合國際標準、排除貿易障礙；公投綁大選質疑程序冗長、妨礙選舉、不利理性討論；三接遷離指出能源轉型重要建設、提出最佳保護方案、避免空窗期等理由。

湯蕙禎在上台致詞時，直接秀出台灣豬肉做的爌肉飯照片，問民眾：台灣豬肉做的爌肉飯和冷凍美國豬肉你會選擇哪一邊？直言台灣豬肉很有競爭力，美豬進口最重要的要解除貿易障礙；擔任主持人的民進黨立委羅致政也說，美豬公投代表的是台灣要走向國際，或是走向中國。

黃世杰則說，公投是台灣團結的時刻，過去民進黨一直主張非核家園，因為台灣地震頻繁、核廢料問題難以解決，就連朱立倫2012年擔任新北市長時，都是主張「沒有核安就沒有核能」，現在新北市長侯友宜也如此主張，核四是個拼裝車，重啟核四是不可能的選項，更不可能把國家資源投注在走回頭路。

鄭運鵬談及，針對公投綁大選公投，他要說「公投大選分開辦、政策不會亂」，倘若國家是個公司，公投就是開股東大會，表決公司要怎麼發展下去，但若是有少數有心的「職業股東」來亂，全部亂糟糟，這個很麻煩，強調公投大選一定要分開辦，就像吃牛排和生魚片要分開吃。

據了解，桃園場公投說明會原本預定500人，不過消息一出之後，報名、詢問的民眾非常多，民進黨也臨時更換到更大的戶外場地。最後現場湧入約2000民眾，是原本預定人數的4倍之多，一大早就有排隊等進場的人潮，很多沒位子的民眾只能只能站在場邊聽公投宣講內容；線上直播觀看人數也都在3000人左右，並且持續增加中。