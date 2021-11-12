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消防員墜樓「肉身護2歲女童」！落地亡還緊抱　戰友淚：用盡力氣才打開手

▲▼廣西玉林的民宅發生火災，消防員救人不幸罹難。（圖／翻攝自微博／中國消防）

▲2015年5月29日廣西玉林一處民宅火警。（圖／翻攝自微博／中國消防）

實習記者林郁婷／綜合報導

11月9日是大陸的全國消防日，一段致敬楊科璋烈士的影片發布後，讓許多人想起6年前他的英雄事蹟，再次感動不已。27歲的楊科璋當時為了保護2歲女童，放棄了自己得救的機會，用自己的肉身做為女童的保護墊，最後不幸罹難，就連女童母親如今回想起來，還是忍不住落淚。

綜合陸媒報導，2015年5月29日廣西玉林一處民宅發生火災，當時的救援人員之一的楊科璋，在5樓廁所發現陳女士和她10歲的兒子、已經暈倒的2歲女兒，如果在原地等待可能更危險，於是他決定先帶2歲女童離開，並把防毒面具留給陳女士。

楊科璋先用防火服包住女孩，對陳女士說了最後一句話，「大姐，我先把妳女兒帶到安全的地方，妳放心」，隨後就衝出去。沒想到在救援過程中在5樓不小心踩空墜樓，不過他也沒有放手，依然緊緊抱住女童護在懷中，並用自己的身體做緩衝，因此女童除了頭部擦傷外，沒有任何受傷，但是楊科璋就沒那麼幸運，隔一天傷重不治。

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▲楊科璋當時被救出時的畫面。（圖／翻攝自微博／中國消防）

隊友歐靈回憶當時找到楊科璋的情景，「我用了一定力氣，才把他的手打開」，其實他本來有機會存活的，「高空墜落緊急避險，是我們的常訓科目，楊科璋墜落時只要本能地張開雙臂，抓摸到樓板或鋼筋，就能減緩下墜沖擊和調整落地姿勢，極有可能生還。」但楊科璋不願放開女童。

時隔六年，獲救的陳女士想起楊科璋，還是感動不已。她表示，楊科璋被救出時已經一動也不動，但手臂還緊抱著自己的女兒，「現在回想起來，我還會忍不住要哭，一直回想他最後和我說的那句話，他要想抓住什麽自救，是完全可能的，但是為了保護我女兒，他沒有這麽做，孩子掉下去後依舊躺在他懷裡。」

陳女士又說，當時事發時她女兒只有2歲，現在已經就讀小學二年級，雖然女兒對於當時的沒有什麼記憶，但家人有對她講過這段故事，「要讓她懂得感恩」。

現在上小學二年級的女兒看到消防車，就會說，「叔叔又去救人了」，而陳女士也一直和楊科璋的父母保持聯絡，經常帶著孩子去看望，也希望女兒懂得感恩，永遠記住這份恩情。

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▲被救女童事發時只有2歲，現在已經讀小學二年級。（圖／新京報）

楊科璋2011年從桂林電子科技大學畢業後，應征進入玉林消防支隊，入伍後共參加滅火救援戰鬥200餘次，搶救疏散被困群眾160多人。2015年6月1日，公安部批准楊科璋為革命烈士，並頒發獻身國防金質紀念章；2017年11月，楊科璋當選第六屆全國道德模範（見義勇為類）；2018年3月1日，楊科璋當選感動中國2017年度人物。

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