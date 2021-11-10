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常有慘叫聲！狗販藏民宅「30分鐘現場殺」　查緝員一到10狗全消失

中國武漢一處私人民宅，被爆是狗肉屠宰場。（圖／翻攝自半島晨報）

▲中國武漢一處私人民宅，被爆是狗肉屠宰場。（圖／翻攝自半島晨報）

圖文／CTWANT

世界許多地方都曾有吃狗肉的歷史，甚至到現在還維持這樣的傳統。中國武漢市黃坡區一處私人民宅，近日經常傳出狗的慘叫聲，民眾爆料該處是狗肉屠宰點，但是狗的來源不明，沒有產地檢疫證明，也沒有動物檢疫合格證明，而且宰殺販賣的狗肉也沒有經過任何檢疫。

根據《半島晨報》報導，黃陂區沙畈村一棟3層樓的私人住宅，房門口掛著收賣活狗的牌子，進入後院後，只件圍欄裡養了10多條活狗。狗販子介紹，這些狗都是從各個地方收的，有人上門買，就現場宰殺，而熟客要買，還會親自送上門，而狗販子動作非常俐落，不到半小時就處理完畢。

私人民宅成狗肉屠宰場　狗販子當場殺狗「現場慘叫不斷」

▲狗販子涉嫌違法。（圖／翻攝自半島晨報）

由於《畜牧法》規定，只有在《目錄》中的畜禽才能進行繁育、屠宰、經營，所以屠殺貓狗和出售貓狗肉都是違反畜牧法的行為。另外，《動物防疫法》也明文規定，禁止屠宰、經營、運輸未經檢疫或檢疫不合格的動物，若未經過檢疫，則涉嫌違法。

因此，當局執法人員聯合前往查緝，沒想到才過了2個小時，10幾條狗瞬間消失，狗販子也不見人，只有其家屬在家，而且現場打掃得乾乾淨淨，看不到任何屠宰痕跡。狗販子家屬坦承，先前確實有屠宰狗的行為。執法人員表示，雖然屠狗現場已經轉移，但還是可以依法處理。

然而，武漢市黃陂區市場監督管理局透露，他們沒有掌握到該窩點流向集貿市場或者是餐廳的線索，因此也沒有辦法做出處理。目前已發出通知，自11月到12月底，在全區開展狗肉及狗肉製品專項整治，調查轄區內狗肉銷售的違法經營行為。

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