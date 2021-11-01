人妻每晚「窗前入浴」透出全裸身影　她羞爆：白天看得更清楚

▲美國一名人妻發現自己淋浴被看光。（圖／翻攝TikTok@mama_jill34）

記者吳美依／綜合報導

美國田納西州的人妻吉兒（Jill Santom）以為，如果浴室窗戶使用磨砂玻璃，就能夠兼具通風和隱私，後來才驚覺，其實自己每天淋浴時，赤裸身影都被看得一清二楚，隱私全部暴露在全社區居民眼前。

吉兒某晚來到家門口收信，突然注意到2樓浴室的燈光很亮，於是請在屋內的丈夫「假裝洗澡」，自己則留在院子裡觀察，果然清晰看見老公的裸體輪廓。她後來又請女兒在白天測試，竟更清楚看見女兒身上的T-Shirt和牛仔褲。

從吉兒家的浴室窗戶望出去，整條街道一覽無遺，因此附近所有鄰居也都能看見她家浴室。她說，「鄰居們大多也有類似窗戶，但因為角度關係，我們的房子在整條街上更加顯眼。」

網友們都覺得這個情況實在太尷尬，紛紛留言，「如果是我的話，就會趕快搬家了，我不敢再和鄰居說話」、「妳乾脆直接在妳家草皮上洗澡算了」。

雖然吉兒起初覺得很難為情，但很快就調整心態，幽默以待，她目前已暫時將窗戶遮住，在找到一勞永逸的解決方法之前，還利用剪影效果拍攝一部萬聖節惡搞影片，模仿殺人魔闖入民宅犯案的電影情節。

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