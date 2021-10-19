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恐創42年新低！桃機1至8月旅運人數僅60萬　美食街剩3成苦撐

▲桃機出入境。（圖／桃機提供）

▲疫情之下桃機出入境人數呈現雪崩式暴跌。（圖／桃機提供）

記者許維寧／台北報導

交通部今（10/19）下午舉行例行記者會，受到疫情影響，桃園機場2020年出入境人數大跌，桃機副總經理洪玉芬表示，目前桃機美食街店家僅剩下三成，今年一月統計至八月，桃機出入境人數為60萬9572人。桃園機場於1979年啟用當年出入境人數已有404萬人，今年出入境人數可能創下42年來新低。

交通部今天下午舉行例行記者會，桃機公司副總經理洪玉芬說明，根據統計，今年一至八月間桃機入境人數共計26萬6897人、出境人數34萬2675人，出入境人數為60萬9572人。八月單月，入境人數3萬3724人，出境則為4萬5616人。桃園機場於1979年啟運，當年出入境、過境人數就有404萬人，去年雖碰上疫情爆發，但全年出入境和過境人數也高達743萬人。

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▲桃機記者會和人數統計表。（圖／記者許維寧攝）

▲桃機副總經理洪玉芬說明桃機客運量狀況。（圖／記者許維寧攝）

根據桃機統計，自2012年開始桃機旅客運量（出境、入境、過境）人數屢屢攀升，自2016年衝上4229萬大關，2019年疫情爆發前更創下史上新高4868萬人，但今年統計至八月僅剩下60萬9601人。洪玉芬形容，疫情之下的桃機客量相較以往簡直是斷崖式、雪崩式暴跌。

此外，洪玉芬也談到，目前桃機美食街餐廳因疫情撐不下去，僅剩下3成營業，今天起桃機開放出境美食街內用，評估應會稍有起色，營業可能回升至5成。第一航廈多服務桃機員工，速食餐廳、麵包店、燒臘店仍有營業；第二航廈地下美食街剩下一家速食業者、傳統小吃、日式拉麵等，

洪玉芬說，目前政府也有對美食街業者祭出相關補貼，之前僅能外帶，現在開放內用，餐廳業者也盼業績回溫，否則疫情之下業績可能不到以往的一成。

▲桃機記者會和人數統計表。（圖／記者許維寧攝）

▲桃機記者會和人數統計表。（圖／記者許維寧攝）

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