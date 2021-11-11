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男打2劑高端「臉歪面癱」一星期！指揮中心認了：不是個案

▲國內目前持續大規模接種疫苗。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲有民眾接種完第二劑高端疫苗後，出現面癱的罕見不良反應。 （示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（11）日公布國內新增9例境外移入病例，其中有一例打了兩劑高端確診，也是我國首例，而近期更傳出有男子打完第二劑高端疫苗出現左半臉顏面神經失調。對此，指揮中心發言人莊人祥表示，許多成年人接種後都出現類似現象，但是否具因果要看各疫苗而定。

根據《TVBS新聞網》報導，一名男子接種完第二劑高端疫苗後，第二天中午左眼皮就出現沉重、不受控的狀況，之後更是連吃飯、喝水都出現問題，讓他生活、工作都出現影響，事後致電「1922」詢問時，對方表示他並非個案，先前也有人打完疫苗後出現這類周邊性的顏面麻痺，要求他到中醫進行電療復健。

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▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,EUA緊急授權,免疫橋接,中和抗體,保護效力,次蛋白疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲高端疫苗。（圖／記者李毓康攝）

報導指出，這名男子事後跑了4間醫院，醫師均只說可能是接種高端的副作用。由於他本身並無病史，如今過了一周卻完全沒有好轉，每周還要定期回診服藥緩解，令他相當擔心症狀可能會無法完全根治或留下後遺症。

對此，莊人祥說明，許多成年人接種後都出現類似現象，「應該說是一個時序性的關係」，是否具因果要看各疫苗而定，但依據目前監測，在台可接種的四大疫苗，出現顏面神經麻痺的副作用均未超過背景值，該男出現的顏面神經麻痺，很難區分是病毒感染還是疫苗造成，「根據目前資料分析，還沒看到異常部分。」

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

事實上，高端疫苗接種後的罕見不良反應就包括顏面神經麻痺、眼壓過高等，前台大感染科醫師林氏璧先前接受《東森新媒體ETtoday》受訪時就曾指出，這類不良反應發生率小於千分之一，曾有一名受試者在接種第二劑後13天出現急性周邊性顏面神經麻痺，但因臨床試驗僅觀察到一例，因此不確定是否與疫苗有直接關聯，值得密切追蹤其發生率。

林氏璧表示，罹患顏面神經麻痺通常會自行痊癒，且大多數人會恢復正常功能，發生當下應盡速就醫，並使用類固醇治療。即使沒有治療，在發生10天後病情也會有改善跡象。

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