男打2劑高端「臉歪面癱」一星期！指揮中心認了：不是個案

▲有民眾接種完第二劑高端疫苗後，出現面癱的罕見不良反應。 （示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（11）日公布國內新增9例境外移入病例，其中有一例打了兩劑高端確診，也是我國首例，而近期更傳出有男子打完第二劑高端疫苗出現左半臉顏面神經失調。對此，指揮中心發言人莊人祥表示，許多成年人接種後都出現類似現象，但是否具因果要看各疫苗而定。

根據《TVBS新聞網》報導，一名男子接種完第二劑高端疫苗後，第二天中午左眼皮就出現沉重、不受控的狀況，之後更是連吃飯、喝水都出現問題，讓他生活、工作都出現影響，事後致電「1922」詢問時，對方表示他並非個案，先前也有人打完疫苗後出現這類周邊性的顏面麻痺，要求他到中醫進行電療復健。

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▲高端疫苗。（圖／記者李毓康攝）

報導指出，這名男子事後跑了4間醫院，醫師均只說可能是接種高端的副作用。由於他本身並無病史，如今過了一周卻完全沒有好轉，每周還要定期回診服藥緩解，令他相當擔心症狀可能會無法完全根治或留下後遺症。

對此，莊人祥說明，許多成年人接種後都出現類似現象，「應該說是一個時序性的關係」，是否具因果要看各疫苗而定，但依據目前監測，在台可接種的四大疫苗，出現顏面神經麻痺的副作用均未超過背景值，該男出現的顏面神經麻痺，很難區分是病毒感染還是疫苗造成，「根據目前資料分析，還沒看到異常部分。」

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

事實上，高端疫苗接種後的罕見不良反應就包括顏面神經麻痺、眼壓過高等，前台大感染科醫師林氏璧先前接受《東森新媒體ETtoday》受訪時就曾指出，這類不良反應發生率小於千分之一，曾有一名受試者在接種第二劑後13天出現急性周邊性顏面神經麻痺，但因臨床試驗僅觀察到一例，因此不確定是否與疫苗有直接關聯，值得密切追蹤其發生率。

林氏璧表示，罹患顏面神經麻痺通常會自行痊癒，且大多數人會恢復正常功能，發生當下應盡速就醫，並使用類固醇治療。即使沒有治療，在發生10天後病情也會有改善跡象。

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