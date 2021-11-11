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社會 社會焦點 保障人權

瑪莎惡少出國比賽奪亞軍！爸再提高爾夫球　遭網灌爆「想洗白？」

記者柯沛辰／綜合報導

宋姓男大生擦撞瑪莎拉蒂，遭富少張敦量等3人打到命危。張男父親11日受訪時說，兒子曾出國比賽，奪下高爾夫球亞軍，這次是酒後失控才打人。但網友不領情，紛紛痛批「所以呢？」連過去遭張男持板凳痛毆的軍中同袍家屬也控訴，當時父子倆在憲兵隊有說有笑，還聊說等等要去打高爾夫球，讓他感到不可思議，認為有這樣的父親跟教育，難怪惡少會再犯。

張父11日上午代子謝罪，下午接受訪問時透露，兒子小時候有嬰兒肥，被其他人取綽號、霸凌，所以後來養成運動習慣，把身體練壯，曾擔任高爾夫球校隊隊長，還到香港比賽拿下亞軍，這次之所以失控打人，應該是跟喝酒有關，「其實我們家的特色就是講義氣、守承諾，可能在某些地方這樣的風格不一定是對的」。

不過，另一名洪姓家屬出面爆料，張敦量2年前在成功嶺服役時，常仗勢欺人，有次他兒子與張發生衝突，竟遭對方持板凳痛毆頭部，鬧到憲兵隊去，怎料父子倆作筆錄時談笑風生，還聊說「等等要去哪裡小白球」，讓他當場傻眼。後來雙方談和解，張父只願賠償2萬元，還在法庭上哭窮說沒錢賠償。

▲▼瑪莎拉蒂惡少張敦量父親受訪時哽咽、泛淚。（圖／記者唐詠絮攝）

▲張敦量父親受訪時哽咽、泛淚。（圖／記者唐詠絮攝）

洪姓家屬指出，當時他完全感受不到父子倆歉意，但不願與父子倆過多糾纏，才無奈接受和解，畢竟張父態度讓他感到不可思議，也認為惡少遲早會再犯，不料事隔2年果真登上社會版面，讓他感嘆父親作了最壞榜樣，張敦量有樣學樣，明顯是家庭教育失敗。

如今張父受訪再提「高爾夫球比賽」，讓許多PTT網友看完一頭霧水，「品行就是如此，關這些屁事」、「現在是要洗白嗎」、「不就好險車上不是放高爾夫球桿」、「難怪很會敲」、「關我屁事，殺人未遂就去牢裡蹲」、「拿球棒打人關高爾夫球桿屁事」、「言下之意是我兒子沒拿高爾夫球桿揍你已經是你好狗運了」。

▼張敦量雙親出面下跪道歉。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▼瑪莎拉蒂惡少母親出面下跪道歉。（圖／記者唐詠絮攝）

張父11日受訪時，一再強調兒子平時不是這樣，他們雙親管教很嚴格，但當媒體問到「他之前是不是當兵的時候，也有類似這種暴力的行為？」他停頓整整7秒，才淡淡脫口「類似」。

對此，媒體再次追問，「那他當下道歉的時候，有跟父母親承諾說以後不會再做出一樣的事情嗎？」但張父沉默未回應，僅嘆了一口氣，直到10秒後才搖頭。

事實上，張敦量2015年還在讀國中二年級時，曾無照騎機車闖越警方的酒駕攔檢點，遭開罰9萬元。不過，張父不服裁罰，代理提起行政訴訟，辯稱當天夜間照明設備有限、視線不清，不利辨識警方攔檢點標示，加上兒子只是國中生，沒考過駕照，不知道要停下受測，結果遭法官打臉「淡化違規情節」，予以駁回。但從此不難看出張父疼愛兒子之情。

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