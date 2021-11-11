銷贓張大千畫作海撈1.3億　法官審理先拿管轄權「推事」

▲黃君璧（右）生前曾與香港嶺南派大師何百里在掛在家中的《春山雲瀑》前合照。（圖／黃湘詅提供）

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

國畫大師張大千生前送給好友畫家黃君璧的祝壽畫作《春山雲瀑》，失竊近30年卻在2019年蘇富比香港拍賣中心秋季拍賣型錄現身、估價逾台幣1.5億元，劉姓男子因涉低買高賣銷贓被起訴洗錢罪嫌，台北地院自認無管轄權，移轉管轄到劉男高雄住所的高雄地院審理，檢方上訴後，高院判決發回北院更審，可上訴。

高院發回北院更審的理由指出，《春山雲瀑》出現在蘇富比2019年拍賣型錄前，先由劉男以台幣1.3億元賣給對岸買家，居中引介交易的帝圖公司，地址位於北院轄區，北院是否對本案無管轄權，仍有再斟酌餘地，所以發回北院另為適法處理。

▲蘇富比在贓畫疑雲未解的情況下，公告撤回這幅《春山雲瀑》拍賣。（圖／翻攝蘇富比網站）

《春山雲瀑》是張大千於1969年送給黃君璧的71歲祝壽禮物，並題字「君璧道兄七十一歲生日弟爰敬圖為壽」，黃家1990年間2度失竊，《春山雲瀑》與多幅畫作遭盜，黃君璧認為是熟人所為，黃的畫家女兒黃湘詅曾說自己也被父親懷疑，父女因而吵架，傷心難過的黃君璧在畫作失竊隔年過世。

這起竊案懸而未破，但失蹤近30年的《春山雲瀑》，2019年突然出現在蘇富比香港拍賣中心秋季拍賣型錄中，估價港幣3800萬元，折合逾台幣1.5億元，黃湘詅得知後，奔走台港兩地打官司阻擋畫作被拍賣，蘇富比因贓物爭議，決定撤拍。

▲張大千《春山雲瀑》失竊疑雲，嫌犯劉辰旦於檢方偵辦時出庭說明取得畫作經過。（資料照片／記者劉昌松攝）

台北地檢署受理偵辦，循線查出《春山雲瀑》來自84歲男子劉辰旦。劉男因涉及1970年「台北花旗銀行爆炸案」，被依「共同受叛徒之指使，擾亂治安」等罪判刑5年8月，被視為白色恐怖受難者，劉男服刑時與已故知名作家李敖同房，本身也有書畫作品，自號「六大山人」。

劉男到案辯稱1995年以台幣150萬元向一名黃姓男子（已歿）購買《春山雲瀑》，確認是張大千真跡，但他不知畫作是被偷來的，2019年他以台幣1.3億元賣給對岸一名趙姓男子，否認違法。

檢方認為張大千畫作即使在本人生前也炙手可熱，每幅少說1000萬元起價，劉男僅以150萬元入手真品，應可合理懷疑來源有問題，且20多年後，以將近100倍高價賣到對岸，藉此改變、隱匿畫作所有權、所在地，使黃君璧後人無法追討家族遺產，因故買贓物刑責已超出追訴期，檢方起訴劉男涉犯洗錢罪嫌。

北院審理時認為自身對本案沒有管轄權，法官指劉男家住高雄，偵審期間沒被關押在監所，劉男簽約賣畫過程與涉嫌隱匿金流過程，所在地分別在新北地院、高雄地院與士林地院轄區，都不在北院轄區內，加上劉男向共犯黃男收贓地點不明，法官因此判決將本案移轉到劉男住所地的雄院審理。

檢方不服，上訴指出劉男簽約委託帝圖公司出售《春山雲瀑》給對岸趙男，並由帝圖公司將賣畫價金1.3億元匯給劉男，帝圖公司址設北院轄區，北院應有管轄權。高院審理採納檢方主張，認為北院本案「尚嫌率斷」，據此撤銷北院移轉管轄的判決，發回北院更審。