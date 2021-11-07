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獨／銀行女主管KYC用「小畫家」偽客戶簽名　英業達等11公司受害

▲渣打銀行。（圖／渣打銀行提供）

▲渣打銀行爆發員工在對進行KYC時，在肥咖條款等表格上偽造英業達等公司客戶簽名。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

為了防制犯罪洗錢，全世界金融機構都在加強對客戶背景調查業務，渣打國際商業銀行也不例外，設置專責單位進行相關KYC業務，但彭姓女主管卻涉嫌指使部屬，直接用小畫家程式複製客戶簽名製作相關表格，包括英業達、光洋應材等上市櫃公司共11間客戶遭偽簽，台北地檢署依偽造文書起訴彭女等5人。

年約40歲的彭女現已離開渣打銀行，她原本是渣打的「既有實體帳戶之共同申報及盡職審查」等業務主管，業務範圍包括指揮全台各地的部屬，定期對新舊客戶進行KYC(Know Your Customer，認識你的客戶)調查，其中包括請客戶據實填寫CPS、以及依據美國肥咖條款(FATCA)制定的W-8BEN稅務身分表格。

▲▼渣打銀行員工涉嫌用小畫家程式來偽造客戶簽名。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲渣打員工涉嫌用小畫家程式來偽造客戶簽名。（示意圖／記者劉昌松翻攝）

日前渣打銀行接獲內部檢舉KYC不實，渣打自行調查後，懷疑台北負責相關業務的蕭姓、施姓職員，台中許姓、莊姓職員，分別從2017年到2020年間，用小畫家偽造英業達、光洋應材等11間公司授權人或代表人的簽名交差。

4名基層職員到案均稱，是彭姓女主管建議，用這種方法就不用苦等客戶簽名了，至於表格的內容，則是上公開資訊觀測站，尋找這些上市櫃公司的更新資料填寫，僅管彭女對部屬的指控一概否認，檢察官仍依相關事證及供詞，起訴彭女等5人。

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