坑殺投資人1年套利4238萬　前群益基金經理人玩金錢遊戲下場曝

▲前群益投信創新科技基金經理人黃常恩涉炒股遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

前群益投信基金經理人黃常恩，涉嫌和國中同學林彥合、「梁家瘋味」負責人梁嘉峰等4人，利用黃常恩負責「群益創新科技基金」經理人的機會，先用人頭買特定股票，再由基金進場拉抬，1年多套利4238萬多元，群益投信受損達5700多萬元，台北地檢署5日依違反《證券交易法》起訴黃等4人，另統一證營業員張志豪被起訴洩密罪。

黃常恩在2019年間就已被群益投信免職，檢調查出，他和多年好友林彥合，以及網路商店「梁家瘋味」梁嘉峰、朋友黃翊翔等人，涉嫌從2018年4月1日，黃常恩升官負責「群益創新科技基金」的第1天開始，就用擔任國中老師的黃常恩父親等親友名義，陸續買進原相、晶電、華泰等股票，幾天後，再讓「創新科技基金」以較高限價跟進。

▲共犯林彥合是黃常恩的國中同學兼多年好友。（資料照／記者劉昌松攝）

由於基金大幅委託買進特定股票，很快就引起其他投資人跟進，股價被哄抬拉高後，黃等人再伺機把人頭帳戶中的持股賣掉，總計到2019年8月間，黃等人利用基金炒股獲利達4238萬元。群益基金則因此遭金管會開罰120萬元外，還被迫撤回多檔基金申請，業務損失高達5700萬元。

檢察官起訴批評，黃常恩等人，都有受過高等教育，味追求私利，迷失於金錢遊戲，嚴重侵蝕投信業者的根基，並導致公司遭受財閥，影響社會大眾對投資股市心生疑慮，另外，前統一證券營業員張恆豪，也因為把檢調偵辦進度透露給炒故被告林彥合，一併遭起訴洩密罪。

另外，金管會於2019年10月調查期間，曾向時任統一證券營業員張志豪（已改名張恆豪）調閱相關涉案被告的證券交易帳戶等資料，張男涉嫌私下將金管會的公文，傳LINE給本案炒手林彥合過目，使林彥合有所警覺，張志豪今也被依刑法洩密罪起訴。