花蓮「神偷」竊走宮廟22面金牌　下手前合十拜拜還是栽了

▲警方專案小組在花蓮市國富十街一處公園附近發現竊嫌，立即拘提到案。（圖／花蓮警分局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣吉安鄉某宮廟上個月連續遭小偷闖入，共竊走22面金牌，廟方監視器畫面顯示，該犯嫌闖入廟中行竊前，都會雙手合十先跟佛像拜拜，不過最終犯嫌還是逃不過花蓮警分局專案小組的追捕，竊嫌在11月5日落網，專案小組更是查出該名犯嫌已犯下多起竊盜案，已彙整相關資料報請檢察官向法院聲押獲准。

警方調查發現，該嫌犯自去年12月以來，至少犯下十餘件竊案，包括宮廟、餐廳、教會都是他下手的對象，得手將近新台幣9萬餘元。近期花蓮市某教會辦公室遭竊現金、皮夾等總價值新台幣2萬餘元的財物。

花蓮警分局獲報後立即啟動鷹眼小組，調閱過濾周邊監視器，分析相關特徵交叉比對後發現曾姓慣竊涉嫌重大，11月5日花蓮分局中山派出所專案小組成員在國富十街一處公園附近發現竊嫌，立即拘提到案。

專案小組表示，竊嫌雖多次因竊盜案件被警方移送，但是因為竊盜罪非重大犯罪，一般不會羈押，只能等到判決確定才會入監執行，為此花蓮警分局分局長郝心誠特別要求偵查隊、中山派出所等單位員警組成專案小組，全面清查曾姓犯嫌所涉的案件，彙整相關資料後報請花蓮地檢署檢察官指揮偵辦，查緝到案後向法院聲請羈押，有效阻止該犯嫌在轄區內持續犯案。

雖然該犯嫌在犯案前有先向神明拜拜，然而竊盜是違法的行為，不僅神明不會保佑，警方更會傾全力將犯嫌繩之以法，花蓮警分局呼籲民眾務必注意自身財物安全，避免宵小有機可趁。