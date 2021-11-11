陸籍留學生芝加哥遭搶胸口挨一槍斃命　案發地每日平均10起槍擊案

▲槍擊案被害者來自四川成都，才剛拿到芝加哥大學統計學碩士。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名來自四川成都的24歲留學生於美國時間9日下午，在芝加哥大學校區附近遭歹徒持槍搶劫，過程中，歹徒對其連開數槍，其中一發擊中留學生胸口，該名留學生經搶救無效，16分鐘內便殞命。對此，大陸駐芝加哥總領館除向家屬表示哀悼及慰問，同時也譴責暴徒兇殘的犯罪行為，還發出警示，要求當地含留學生在內的中國公民提高警覺。

▲芝加哥警方在事發地點蒐證。（圖／翻攝紅星新聞）

《極目新聞》報導，在芝加哥一所大學任教的徐先生表示，芝加哥大學位於芝加哥南區，周圍都是貧民窟，這裡黑幫聚集，平均每天槍擊案多達10起，他開車走高速經過那邊，都不敢下去加油。

芝加哥大學一名在校生小雯（化名）指出，遭槍擊遇難的留學生姓鄭，來自四川成都，2015年從成都一所高中畢業後，在香港大學求學，之後前往芝加哥大學攻讀統計學碩士，近期才畢業。

▲陸籍留學生在芝加哥大學周邊遇歹徒行搶，胸部被開一槍身亡。（圖／翻攝極目新聞）

芝加哥警方聲明指出，事故發生在校園（芝加哥大學）附近的54街900號的人行道上。11月9日下午1時54分左右，一輛深色車輛靠近受害者，隨後一名男子從車內出來向受害者索要財物，並朝受害者的胸部開槍後逃逸。受害者隨後被緊急送往芝加哥大學醫院，但未能搶救過來，在醫院被宣布死亡。

據芝加哥大學中國學聯（CSSA）發出的消息稱，與該事件發生的街道緊挨的另一條街，在事發前2小時也曾發生過槍擊事件，警方到場後尋獲彈殼數枚，該案雖無人傷亡，但有多輛車輛及店鋪被破壞，造成行人恐慌。