新冠病患6次復陽「如無限輪迴」已隔離50多天崩潰：只想出去掙錢

▲福建莆田一名確診男子已經6次復陽。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

福建兩名男子在9月確診患上新冠肺炎後，接受治療之後經歷多次復陽，輾轉在醫院、康復中心、酒店等地方治療隔離五十多天，其中一名男子更經歷6次復陽，兩人重拾自由之日仍遙遙無期，「每次復陽，隔離時間都要從頭開始算，像永遠走不完的循環，特別煎熬。」

據《封面新聞》報導，趙康（化名）在9月15日確診患上新冠肺炎後被送去醫院治療。10月2日，核酸檢測陰性後，趙康出院並轉往康復中心隔離14天。10月15日，趙康檢測時卻被查出復陽，被轉移至病房，其後數日的幾次檢測均呈陰性，於是防疫人員就把他送出康復中心，到酒店隔離21天。

10月20日，趙康在例行檢測中再次查出復陽，因此再次被轉到康復中心，在康復中心的6天內又3次檢測復陽，直至26日核酸雙採均呈陰性，27日再次回酒店隔離。

然而，就在酒店隔離到第8天時，趙康再次被測出復陽，他前後已經歷6次復陽。趙康稱，除了剛開始確診時自己發過燒，復陽的幾次身體都沒有任何症狀，醫生也沒辦法解釋清楚為什麼不停復陽。

他從確診以來已經快兩個月沒見過家人了，也沒辦法出去上班。趙康又指，即便不再復陽，核酸雙採均呈陰性後又要經歷21天漫長的隔離期，然後才能回去居家隔離28天。

另外一名男子張安（化名）也有類似經歷，自9月份確診後也隔離至今。他表示，已記不清楚自己具體復陽次數，因隔離太久已失去時間觀念。張安感覺他「被困在了時間裡」，經濟壓力和心理壓力壓得他有點喘不過氣來，很想離開小小的房間到外面去掙錢。