台東縣297家愛心商店　結合警察、家長、里長共同守護學童安全

▲台東縣政府製作感謝狀，致贈愛心商店。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府為健全兒童安全的通學環境，結合警政、社區力量設立「愛心商店」，110學年度共有297家加入，透過學區鄰近商家的共同幫助，加強學校外安全守護，串聯起學童上下學安全、友善回家的路，台東縣政府也製作感謝狀，由各學區校長代表致贈。

縣長饒慶鈴表示，「愛心商店」的目的跟功能就是當學童於社區被跟蹤、搭訕、防搶或遇偶發事件時，第一時間就能向附近商店尋求及時協助，同時提供學童急用時之電話借用及躲雨、雨具租售服務，除此之外，也提供上課時間學生在校外逗留、意外事故等通報與協尋。

為感謝愛心商店保障學子安全所作的努力與辛勞，台東縣政府每年藉由導護志工（老師）及愛心服務站表揚活動給予慰勉及肯定，縣長饒慶鈴更是每年從不缺席親自到場頒發獎座，感謝在社區默默守護學童，無私奉獻的愛心服務站夥伴們。今年因防疫關係取消表揚活動，縣政府改為製作獎狀寄發至受獎人員所屬學校，請校長於公開場合頒發方式辦理。

教育處長林政宏也提到，為了更落實「愛心商店」之功能，學校繪製「學區交通安全地圖」，將愛心商店及社區安全網絡資訊標示其上，並透過聯絡簿張貼及學校宣導讓學童知道如何運用愛心商店資源，結合警政巡邏減少治安死角，期能提供學童一個更安心安全的通學環境。