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巧克力球咬下是超濃香草餡！超商巧克力大賞統整　還有巨大金莎

▲▼7-11巧克力大賞。（圖／記者周姈姈攝）

▲OREO夾心巧克力蛋超萌，咬開巧克力球後是香草夾心內餡。（圖／記者周姈姈攝）

記者周姈姈／綜合報導

巧克力控看過來！一年一度的超商「巧克力大賞」甜蜜登場，今年挑選超過15國、26大知名品牌、56款節令限定巧克力，不僅可以吃到首賣「黑金版大金莎」，還有造型超Q的「OREO夾心巧克力蛋」，現在買還可享最低3件75折優惠。

今年7-11巧克力大賞最有看頭的就是最新「黑金版大金莎」，吃得到黑巧克力與榛果完美融合的口感，另一款「OREO夾心巧克力蛋」的外型也超吸睛，為7-11限定包裝，透明外殼搭配銀色、藍色冰晶雪花超有過節氣氛，內含5顆巧克力蛋，牛奶巧克力包裹著滿滿OREO香草夾心內餡，微甜不膩。

▲▼7-11巧克力大賞。（圖／7-11提供）

▲黑金版大金莎一顆就能吃個過癮。（圖／7-11提供，下同）

▲▼7-11巧克力大賞。（圖／7-11提供）

▲OPEN!巧克力風味甜星餅乾，一口咬下可以吃到超濃巧克力醬。

如果你喜歡口感有層次的巧克力，那你絕對不能錯過限定「Desobry可可慕斯脆心黑巧克力」，脆脆的巧克力餅上鋪滿可可慕斯，再淋上純黑巧克力，口味超濃郁，另一款「OPEN!巧克力風味甜星餅乾」，酥脆的巧克力餅乾搭配巧克力醬，每一口都超邪惡。

▲▼7-11巧克力大賞。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11還能買到具友善標章的巧克力單品，品嚐這份美味時就是在愛地球。（圖／記者周姈姈攝）

另外，7-11今年還特別引進具友善標章的巧克力單品，像是首賣的「東尼寂寞太妃海鹽脆餅巧克力」、「Truffettes法式經典原味松露可可」與「Truffettes鹹奶油太妃松露可可」，民眾在品嚐這些巧克力時就是在愛地球。

▲▼全家國際巧克力大賞。（圖／全家提供）

▲全家也有國際巧克力大賞，活動期間內有任選第2件6折優惠。（圖／全家提供，下同）

全家即日起至11/30也推出「國際巧克力大賞」，導入10國、近50款異國人氣巧克力，有來自西班牙的Trapa 85%、Trapa 95%高純度黑巧克力、法國知名松露巧克力品牌Mathez所推出松露造型巧克力，以及100%使用台灣在地可可豆所製成的「全家」自有品牌FamilyMart Collection 70%台灣花生巧克力、70%金牌黑巧克力，讓民眾不出國也能品嚐各國巧克力，活動期間內購買指定商品可享任選第2件6折優惠。

▲全家私品茶3款人氣熱飲回歸。

另外，全家私品茶自去年與永豐餘生技合作，推出桂圓紅棗海燕窩、黑糖薑茶、濃仙草飲等3款熱飲，十分受歡迎，今年再度暖心回歸，更特別設計私品茶楓葉杯款。為慶祝商品回歸，即日起推出「一暖好茶轉轉樂」活動，民眾可透過全家APP或全家LINE官方帳號，即可進入活動頁面，即抽即中，最大獎可抽中「指定熱飲單杯1元」優惠，每個帳號當天限玩2次，抽好康機會數量有限轉完為止。

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