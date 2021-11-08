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阿米們快筆記！超商開賣4款「BTS祝福語巧克力」　還有限量組合

▲▼BTS防彈少年團TinyTAN祝福語巧克力。（圖／7-11提供）

▲7-11將限量開賣BTS防彈少年團「TinyTAN祝福語巧克力」。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

呼叫阿米們！BTS防彈少年團先前參照7位成員外表及神韻打造「TinyTAN」動漫人物，並推出「TinyTAN祝福語巧克力」，在日韓、香港等掀起搶購熱潮，現在台灣的阿米們也有福了，就有超商宣布，明（8）日起將限量販售4款巧克力，且還有限定組合，阿米們沒有搶到真的會哭。

7-11明（8）日起開賣「TinyTAN祝福語巧克力」，有4款顏色包裝，分別代表不同概念，包含希望與溫暖的「Magic Door」（子色與粉色）、勇氣與鼓勵的「MIC Drop」（紅色）以及傳遞關懷和療癒感的「TinyTAN」（白色），每盒附送7張隨機祝福語貼紙，共有8片巧克力均為獨立包裝。

▲▼BTS防彈少年團TinyTAN祝福語巧克力。（圖／7-11提供）

▲TinyTAN祝福語巧克力分為4款顏色。

這次7-11除了販售單盒巧克力之外，還有提供可以整套購入的i划算限定4盒組，還要再加碼送給阿米們7張隨機祝福與貼紙，明（8）日早上11點開放EDM預購，或於各門市i划算群組和店長預訂，商品皆為限量販售，阿米們可要把握機會了。

▲可可夾心碎粒波堤圈、莓果夾心黑巧波堤圈夾著超滿內餡。（圖／記者蕭筠攝，下同）

說到巧克力，也絕對不能錯過GODIVA首次與Mister Donut聯名打造的甜甜圈，首推「可可夾心碎粒波堤圈」以及「莓果夾心黑巧波堤圈」，選用濃郁巧克力波堤可可圈作為基底，分別搭配可可卡士達、覆盆莓果餡，外層雙雙裹上嚴選黑巧克力沾醬，最後撒上可可碎粒豆、蔓越莓果乾，一口咬下會流出超濃內餡。

▲剩下2款聯名甜甜圈分別吃得到超濃黑巧克力滋味、焦糖香。

另外2款為「鹽焦糖可可波堤」，巧克力波堤塞進了鹽焦糖內餡，外層則分區搭配黑巧克力沾醬、牛奶巧克力片及鹽焦糖巧克力，口感十分豐富，而「迷你岩石形可可波堤」同樣是以巧克力波堤為基底，正面裹上黑巧克力沾醬佐以迷你岩形石巧克力，以及簡易黑巧克力線條，且4款聯名甜甜圈都還會附上GODIVA特製Logo巧克力片，即日起期間限定開吃。

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