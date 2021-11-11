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無線電救災頻道數位化　台南市消防局第六大隊實測訓練

▲台南市消防局第六救災救護大隊，11日辦理無線電通訊中繼實測與訓練，測試高樓及地下建築物無線電通訊死角問題及戰術部署研討。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第六救災救護大隊，11日辦理無線電通訊中繼實測與訓練，測試高樓及地下建築物無線電通訊死角問題及戰術部署研討。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第六救災救護大隊，11日辦理無線電通訊中繼訓練，動員大隊部及中隊部幕僚所有人員，以消防局即將推動之數位化無線電救災頻道，搭配救災利器「數位化無線電移動式轉播機」進行無線電通訊及中繼測試，測試高樓及地下建築物無線電通訊死角問題及戰術部署研討。

有鑑於其他縣市高樓大火造成重大傷亡，加上轄區內有為數眾多商辦大樓、集合住宅以及海安地下停車場，台南市消防局第六救災救護大隊特舉辦這場無線電數位化實測與訓練。

▲台南市消防局第六救災救護大隊，11日辦理無線電通訊中繼實測與訓練，測試高樓及地下建築物無線電通訊死角問題及戰術部署研討。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除了實地測試地下建築物海安地下停車場之同軸洩波電纜功能及有效區域，除了結合該場所自設無線電通訊設備外，由大隊部及中隊部幕僚考量多組情境採多點架設數位化無線電移動式轉播機方式律定作業機制及共識；另外於轄區樓高地上19層，地下5層之富邦大樓實際測試，情境分別假設於中間樓層（11樓）、高樓層（19樓）及地下5樓，搭配2組數位化無線電移動式轉播機架設位置（一組於大廳，一組於鄰近建物頂樓）進行測試，有效發現無線電訊號通訊問題及強化通訊品質，提升災害現場搶救效率。

▲台南市消防局第六救災救護大隊，11日辦理無線電通訊中繼實測與訓練，測試高樓及地下建築物無線電通訊死角問題及戰術部署研討。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，災害現場無線電傳訊頻道優劣，會影響到每一場災難現場搶救的成功與否，如果能有效提升無線電通訊品質，讓無線電收發訊息無障礙，在災難發生後之最短時間內，得以立刻備援，第一時間無誤差將災情正確傳遞，而指揮官的決策指令的下達更加正確，所以強化並提升無線電傳訊功能可說是相當重要。

▲台南市消防局第六救災救護大隊，11日辦理無線電通訊中繼實測與訓練，測試高樓及地下建築物無線電通訊死角問題及戰術部署研討。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第六救災救護大隊，11日辦理無線電通訊中繼實測與訓練，測試高樓及地下建築物無線電通訊死角問題及戰術部署研討。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第六救災救護大隊大隊長張明欽表示，數位化無線電移動式轉播機，可強化大樓內部救災無線電通訊死角問題，以減少救災人員入室搶救時，發生無線電訊號收訊不良之情事；第六大隊大隊部配發2組數位化移動式轉播機，藉由此次訓練加強大隊部及中隊部的指揮戰術及後勤器材操作，也讓分隊人員有更充足人力回歸救災作業，強化整體救災指揮作業體系。

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