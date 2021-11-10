台南1男子疑轟頭倒臥樹林死亡　身旁留1槍4彈

▲台南市龍崎區一處樹林，9日深夜發生1名55歲盧姓男子疑持槍自戕身亡，台南市警歸仁分局警方派員封鎖現場勘查蒐證。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市龍崎區一處樹林，9日深夜發生1名55歲盧姓男子疑持槍自戕身亡案，台南市警歸仁分局警方派員到場勘查蒐證，在死者身旁尋獲1把手槍4顆子彈，初步調查死者頭部中彈，目前已報請檢察官相驗，並追查真正死因及相關案情中。

歸仁分局警方於11月9日晚上7時30分許，接獲陳姓民眾報案，稱其姊夫55歲盧姓男子上午騎機車出門未返家，所以陳民就到盧男經常前往位於龍崎嶇土崎里的一間宮廟尋找，而在宮廟廣場只發現車輛未見盧男，因此便向警方報案。

警方通報台南市消防局出動消防人員，協助於附近搜尋，最後於深夜11時50分許，在宮廟附近樹林內發現倒臥地上且明顯死亡的盧男，警方現場勘查發現盧男頭部中彈，身旁留有一把手槍及4顆子彈，疑持槍自戕身亡，歸仁分局立即封鎖現場，並請鑑識人員到場蒐集相關事證，目前已報請檢察官相驗，追查盧男真正的死亡原因及釐清相關案情，並追查槍枝來源中。

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