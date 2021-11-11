莫德納買2千萬劑「訂錯了！」　醫列3廠牌可施打天數：應該改訂它

▲接種疫苗。示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

明年COVID-19疫苗採購受到高度關注，指揮中心指揮官陳時中8月底表示，除了購買2000萬劑莫德納疫苗外，AZ疫苗也簽了採購意願數，至於BNT疫苗則是考慮數量中。對此，萬芳醫院精神科醫師潘建志認為，「政府訂錯了」，如果現在修正改訂BNT，在疫情爆發前都還來得及。

潘建志在臉書上貼文，提到「疫苗有保存期限，當然是越新鮮越好。」他整理出疫苗資料後，列出了「可施打天數」的數據，可施打的天數越多，就代表開打的時候越新鮮。

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潘建志列出各疫苗平均可施打的天數：

BNT｜企業捐贈：116天

莫德納｜政府購買：100天

AZ｜政府購買：94天

AZ｜外國捐贈：55天

莫德納｜外國捐贈：54天

（高端施打數目少，暫未列）

潘建志補充道，國際贈送給台灣的疫苗因為已在原國家放了一陣子，所以可施打天數自然比較短，大概55天左右。

潘建志認為，「BNT疫苗最新鮮，從下訂到交貨最快，產量穩定而且大，目前看起來也最安全」，安全、有效的疫苗能提高接種意願，當疫苗充足時，施打政策應該更為彈性。他誠心建議，「政府再加購BNT疫苗」，至於多餘的疫苗，「何妨贈送給外國鞏固邦交？」

如果其他廠牌的疫苗施打意願較低，甚至快過期，潘建志認為政府應該果斷放棄，「疫苗絕對沒有浪費的問題，我們大部分人身上打的疫苗，可能都派不上用場」，不過越多人接種，病毒才越不容易傳播，派不上用場反而是好事，保住一個人的生命，勝過一萬個人打疫苗的花費。

▲▼潘建志回應網友。（圖／翻攝自Facebook／BillyPan 潘建志醫師）

貼文曝光後，有網友詢問，政府已經訂了那麼多的莫德納，再訂BNT不就重複了嗎？潘建志對此回應，「政府訂錯了，BNT到貨最多最快，莫德納產能少，AZ很多國家連美國、日本都不打」，既然如此，現在應改訂BNT，在疫苗爆發前都來得及，若開放混打，好好宣導，「施打率會超過8成的。」

還有網友詢問新鮮和即期疫苗的保護力差多少？潘建志解釋，「重點不在保護力，而在於疫苗的品質」，AZ出廠時要檢驗40多項數字，食藥署拿到後要驗10多項，「也會有少批因保存不當被驗出不合格的，當然是越新鮮越好。」