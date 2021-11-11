瑪莎惡少爸稱「兒不是富二代」！宋媽打臉：社會應對這種人0容忍

▲宋男遭痛毆，目前仍在加護病房。（圖／民眾提供）

記者游瓊華、唐詠絮、莊智勝／台中報導

瑪莎拉蒂惡少張敦量與友人僅因擦撞就將18歲的宋姓男大生打到重傷，目前還在加護病房搶救，誇張行徑引起全台輿論譁然。今(11日)張嫌父親出面召開記者會，九度鞠躬道歉，還稱「我兒不是富二代」；而遭毆的宋姓男大生母親昨痛批，對方連賠償的機會都不給就直接動手打人，「還有天理嗎？」。今上午10時宋母也回應，直呼「我覺得開瑪莎拉蒂的就是富二代吧」，怒轟「社會應該對這種人零容忍！」

宋母質問，「為什麼我兒子遇到這種人，對我來講，如果兒子沒了，再多的錢都沒意義，我覺得要用錢來道歉，我完全沒辦法接受；而且跟我道歉，就能保證其他人的安全嗎？我覺得社會應該要對這種人零容忍！」

宋母坦言，遇到這樣的事真的非常束手無策，事發至今已經第五天了，「我會想跟對方說，他到底要什麼？我兒子已經這樣，你現在做這些事情有什麼意義？對社會又有什麼意義？」針對稍早瑪莎惡少父親開記者會道歉時，稱「我兒不是富二代」一言，宋媽打臉回嗆，「我覺得開瑪莎拉蒂的就是富二代吧！但這不是重點！」

宋媽認為，對方道歉後，對其他人的安全就會有保障嗎？「這種一定要重判，立下很好的警告，不要再讓這些人猖狂，希望檢方從重量刑！不准保釋！」

▼宋姓男大生母親。（圖／記者白珈陽攝）