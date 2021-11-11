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瑪莎3惡少圍毆「只有1人被起底」　網揭1關鍵傻眼：應該喬好了

▲▼瑪莎拉蒂惡少張敦量父親受訪時哽咽、泛淚。（圖／記者唐詠絮攝）

▲張朝棟（張父）受訪時哽咽、泛淚。（圖／記者唐詠絮攝）

記者曾筠淇／綜合報導

瑪莎拉蒂惡少張敦量7日凌晨僅因車禍小擦撞，偕同友人陳勁豪、李韋霖將宋姓大學生打成重傷。富少的爸爸張朝棟今早出面代子道歉，就有網友納悶，張敦量的友人也有動手，「另外兩位惡嫌父母在想什麼？」貼文曝光後，立刻引發熱烈討論。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「另外兩位惡嫌父母在想什麼」為題發文，提到除了張敦量外，陳勁豪、李韋霖也有助陣毆打，將頻頻道歉的宋姓大學生打成重傷。張朝棟今早出面道歉，那另外兩位的家人在幹嘛？有無另兩人的八卦？

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貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「看起來是張要全頂了，這部分應該喬好了」、「還好兒子沒拿球棒」、「坦好坦滿」、「為什麼另外兩家都還沒被起底」、「推給張男扛吧」。還有網友說，可能是因為張敦量有前科，比較容易被肉搜，「張也是因為有前科，判決書抓到爸爸的名字」、「另外兩個菜市場名，判決一堆，沒辦法分辨」、「除非你有他身分證，光靠公開的判決書無法」。

▲▼瑪莎惡少陳勁豪母親出面鞠躬道歉。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲陳勁豪母親稍早出面鞠躬道歉。（圖／記者李忠憲翻攝）

不過，本站稍早報導《瑪莎惡少「淨水器二代」喊沒動手　母鞠躬道歉：他要為自己負責》，陳勁豪的越南籍母親稍早已出面鞠躬致歉，表示兒子事發後曾說自己沒有動手，但假設真的有打人，那就交給台灣的法律，「他要為自己的行為負責」。

回顧整起事件，台中市一名18歲宋姓大學生7日凌晨參加教會活動結束後，載著同學要從快車道切到慢車道時，與一輛瑪莎拉蒂擦撞，怎料，他竟被車主富少張敦量及同行的陳勁豪、李韋霖拉下車，打到顱內出血、顱底骨折，現仍於加護病房搶救。

目前瑪莎拉蒂3惡煞均已被抓到，其中一名惡煞張敦量家中經營知名食品廠「百桂食品」。張父今天上午9點半出面道歉、鞠躬9次，並說張母因為心力交瘁起不來了，「我覺得我很羞愧，對不起大家，希望給我一個機會，讓我好好管教。」張父也說，可能是因為平時對小孩管教太嚴格，所以才造成兒子的叛逆性，要改變方式好好溝通，讓兒子改進。

▲▼瑪莎拉蒂惡少痛毆男大生，宋男母親受訪。（圖／記者游瓊華攝）

▲宋母痛批警方態度消息。（圖／記者游瓊華攝）

此外，本站稍早報導《瑪莎3惡少逞凶！辦案警稱「只能告一個」　男大生媽怒了：我傻眼》，宋母透露，警方第一時間辦案態度消極，明明除了張敦量外，陳勁豪、李韋霖也都有參與打人，但她卻遭對方告知「只能告一個」。

警方根據現場目擊同學描述，說主要打人的是張敦量，陳勁豪、李韋霖只是負責架住，因次宋母只能「對動手那位提告而已」。宋母對此質疑，現場3名惡少都在打人，且還有人能一通電話撂人助陣，「這實在有點奇怪，讓人有想像空間！」

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