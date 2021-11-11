權威醫學期刊踢爆「輝瑞疫苗研究造假」　吹哨者向FDA投訴秒被解僱

▲英國權威醫學期刊揭露，輝瑞疫苗存在偽造實驗數據、揭盲實驗等嚴重問題，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

權威醫學期刊《英國醫學雜誌》（BMJ）2日發布調查報告，以《新冠：研究人員揭露了輝瑞（BNT）疫苗試驗中的數據誠信問題》為題，揭露輝瑞疫苗在第三期的臨床試驗中，存在偽造數據、揭盲患者實驗和僱用訓練不足的疫苗接種員等嚴重違規問題。

綜合外媒報導，Ventavia研究機構前區域主任傑克遜（Brook Jackson）最近曝光數十份公司內部文件、照片、錄音和電子郵件，揭發輝瑞在疫苗實驗中的多項問題。Ventavia是輝瑞的合作夥伴，該公司是負責輝瑞疫苗研究的研究機構之一。

從內部文件可見，輝瑞曾在實驗中修改實驗日誌、偽造或隨意填寫實驗數據、實驗者打針後未有人監察、未及時追蹤不良反應、未報告實驗偏差、疫苗存放溫度不當、實驗樣本標記錯誤。

除此之外，輝瑞還會在研究中公開研究對象的接種資訊，受試者可藉此得知自己注射的是疫苗或是安慰劑。輝瑞也曾僱傭培訓不合格的疫苗接種人員、對第三期實驗中出現的不良事件反應遲緩。

Ventavia的主管也承認已無法量化實驗中有多少錯誤，但卻對相關問題「敷衍應對」。在多次通知Ventavia這些問題後，傑克遜通過電子郵件向美國食品藥品監督管理局（FDA）提出投訴，但她卻在投訴當天，被Ventavia以不適合該工作崗位（not a good fit）為由解雇。

FDA事後曾以郵件回覆傑克遜，感謝她的關注，但表明不能作出評論。數日後，FDA也曾與她通電話討論，但傑克遜依舊被告知未有進一步資訊可提供。

2名Ventavia公司的前僱員以匿名方式向BMJ證實了傑克遜的投訴內容。其中一人表示，在她的職業生涯中，她曾參與過40多項臨床試驗，但她從未經歷過像承擔輝瑞公司試驗的Ventavia那樣的「混亂」工作環境，即使在傑克遜離開公司後，Ventavia的問題依然存在。

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