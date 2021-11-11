陸本土新增70例感染者　北京蛋黃區拉警報...醫院現確診者就醫紀錄

▲北京市疫苗接種點。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國衛健委今（11）日通報，11月10日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增70例本土感染者，包括確診病例47例及無症狀病例23例。作為首都的北京市受到疫情侵襲，朝陽區及海澱區皆出現確診者，值得注意的是，離大陸政治中樞中南海車程僅15分鐘的東直門醫院出現確診者就醫紀錄，緊急暫停開診排查。

▲北京中醫藥大學東直門醫院。（圖／CFP）

本土疫情方面，新增確診病例分布於遼寧（大連市21例）；河南（鄭州市8例、周口市5例）；黑龍江（黑河市7例）；河北（辛集市3例）；雲南（德宏傣族景頗族自治州2例）及吉林（吉林市1例）。

無症狀感染者方面，新增感染人數為23人，分布於遼寧（大連市16例）；河南（鄭州市3例、周口市2例）及江西（上饒市2例）。

值得注意的是，北京市衛健委連夜通報本土確診病例，出現在海澱區及朝陽區，其中，朝陽區的確診病例為吉林確診者關聯案例，海澱區則是4人卻診1人無症狀，均住在同個社區內。同時，距離大陸政治中樞中南海車程僅15分鐘的北京中醫藥大學東直門醫院也出現確診者就醫紀錄，目前仍暫停開診並排查相關人員。