李應元曾遭列黑名單無法返國　戒嚴時期逃亡海外14個月

▲前駐泰代表李應元。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

前駐泰國代表、環保署長李應元11日因胰臟癌病逝，享壽68歲。事實上，戒嚴時期被列為黑名單的李應元，1987年解嚴後偷渡回台，逃亡14個月後被逮捕，李應元還曾經自嘲，他逃亡時間比陳進興還久，被逮時「心情相當放鬆」。

李應元畢業於國立台灣大學公共衛生學系，並且考取同系研究所就讀，在研究所期間由於受到《台灣時報》邀請跑醫藥新聞，就積極參與黨外活動，之後受到美麗島事件發生影響，李應元遂投入反對運動。

李應元在1980年拿到研究所碩士學位後赴美求學，並且於1981年取得美國哈佛大學醫療管理碩士，在美國期間與洪哲勝、郭倍宏等人相識，共同在1982年成立北美洲台灣學生社，隨後在洪哲勝的介紹下，於1983年加入台灣獨立建國聯盟，共同擔任《台灣學生》雜誌發行人，之後由於出任全美台灣同鄉會總幹事，被國民黨政府列入「黑名單」而無法返國。

1988年李應元取得北卡羅來納大學醫療經濟學博士，並任教於美國南達科塔大學，次年雖然得到國立台灣大學的聘書，但因為被國民黨政府列入黑名單而無法返國任教，在1990年接下台灣獨立建國聯盟副主席一職。

爾後，李應元等台獨聯盟成員，便以「闖關」、「翻牆」等方式爭取返鄉權，1990年7月李應元偷渡回台灣，並在總統府等各大重地照相、投稿黨外雜誌，1991年9月被逮捕，因而成名，關押於土城看守所，後來經由《刑法》100條的修正，主張台獨者者不再成為判亂罪起訴的對象，直到1992年5月才出獄。

解嚴之後，李應元在2000年被奉派擔任駐美副代表，他也曾向那些代表處同仁說，「以前我自己來申請這個都不准、沒想到現在換我審查別人」。台灣解嚴30年，李應元認為經歷國會改選、總統直選及政黨輪替等之後，台灣民主基礎已經非常穩固，但在民主政治昇華仍有加強空間。