在台中生活20年！林靜儀駁「空降」：沒有一出生就準備當政治人物

▲台中第2選區立委補選參選人林靜儀。（圖／記者林敬旻攝）



文／中央社

國民黨徵召前立委顏寬恒出征台中第2選區立委補選，以在地為訴求。民進黨立委補選參選人林靜儀今天表示，在台中讀書工作20年，先當醫生再當政治人物，「不算空降吧」。

台中市第2選區在前台灣基進立委陳柏惟罷免案通過後，明年1月9日舉行補選，民進黨在11月3日徵召林靜儀參加補選，國民黨也在11月9日宣布徵召顏寬恒征戰中2選區立委補選，並以「在地團結」為訴求。

林靜儀今天展開拜會行程，先後前往台中市議員楊典忠、王立任服務處拜訪。關於空降參選，她接受媒體聯訪表示，在台中讀書工作20年，只是沒有一出生就準備當政治人物，又有6名綠營在地議員相助，「不算是空降吧」。

林靜儀指出，立委不可能做到跟里長一樣，應該是系統性的合作，她在當醫生多年後，才當政治人物，對於「空降」覺得很好笑；「在地」有好有壞，舊的結構綑綁可能暫時無法鬆開，但好處是對事物很熟。

她也提到，之前的罷免案有一定程度是操作仇恨，這次自己跟顏寬恒都擔任過第9屆立委，2人的提案數跟質詢品質法案內容，可供民眾檢驗；接著4項公投都牽涉國家發展，2人都有責任針對4項公投案立場向選民說清楚。

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