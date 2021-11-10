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社會 社會焦點 保障人權

玉山主峰線步道下冰霰+結冰濕滑　管理處籲遊客切勿涉險通過

 記者高堂堯／南投報導

受鋒面影響，今天各地天氣逐漸降溫，南投山區除了合歡山短暫降下冰霰，屬中高至高海拔玉山塔塔加及玉山群峰線，氣溫介於9度至零下4度之間，主峰線步道也有結冰、路面濕滑情形，玉山國家公園管理處提醒前往這些區域的遊客須多加注意保暖，不要貿然前行通過、以策安全。

▲玉山主峰線已有路面濕滑、結冰現象。（圖／翻攝「玉山國家公園」臉書官方粉團）

▲玉山主峰線已有路面濕滑、結冰現象（下同）。（圖／翻攝「玉山國家公園」臉書官方粉團）

玉管處指出，玉山主峰線步道今日已有下冰霰、路面結冰的現象，尤以玉山風口至主峰頂端之陡峭路段，結冰濕滑情形明顯，且風速強勁，能見度不佳，因此呼籲近日上山之山友，除了注意保暖，更要留意天氣變化及步道上的殘冰，並做好自身風險評估，千萬不要貿然前行以確保自身安全。

▲玉山主峰線已有路面濕滑、結冰現象。（圖／翻攝「玉山國家公園」臉書官方粉團）

玉管處提醒，若近日有降雪情形，主峰線步道有嚴重結冰、排雲山莊積雪深於5cm以上或降雪線達西峰下白木林觀景台等狀況時，即不適宜進行一般之登山活動，屆時將適時進行「雪地加強服務措施｣，由排雲管理站及山莊人員加強現場宣導與管制。

玉管處表示，在雪季若欲入園，應先參照《玉山國家公園生態保護區雪季期間入園申請說明》（https://reurl.cc/82OVYR），循序辦理。
 

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