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台積電落腳高雄中油五輕舊址　前工程師憂曝：還有3大難關要過

▲▼高雄市長陳其邁視察中油高煉廠整治進度。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市長陳其邁視察中油高煉廠整治進度。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

台灣科技業龍頭台積電公司9日宣布要到高雄設廠，過去曾是台積電員工的高雄市現任議員黃紹庭表示，至少還有「三大難關」必須要克服，台積電才能順利落地在高雄中油五輕舊場址。

對於台積電將來高雄，黃紹庭說，這是高雄人引頸期盼已久的大事，更是港都的光榮，非常歡迎護國神山進駐，感謝台積電在全球佈局上選擇高雄，希望能對高雄及南台灣的就業環境、城市發展帶來新活水。

不過，黃紹庭提到，他過去曾在台積電工作，現在身為高雄市的議員，對於台積電要來家鄉設廠，不免要提出一些看法，希望陳其邁市長及市府團隊能夠慎重以對，不要辜負台積電的美意及全體高雄市民朋友的期待。

▲▼台積電。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲台積電董事會決議核准公司將向高雄市政府遞件租地設廠。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

有別於日前台積電明確說出要在美國亞歷桑那州及日本熊本縣設廠，在昨天的宣布會上，台積電並未說明要在高雄哪個地方設廠？而真正的原因是，陳其邁市長口中說出的「中油五輕」這塊超過半甲子的污染基地，目前仍未解除列管，整治工程自今年6月才開始進行，這也恐怕是台積電目前無法說出口的真正理由。

台積電宣布明年即將動工，且2024年就要量產，在這未來短短的一年當中，在台積電設廠土地取得上，至少還有「三大難關」必須要克服，台積電才能順利落地在高雄中油五輕舊場址。

黃紹庭說，第一，整治工程是否能夠在2022年及時完成？五輕煉油超過半甲子，土壤及地下水的污染十分嚴重，經濟部將原先預計要耗費15年的整治計劃縮短成3年要完成，而整治計畫今年6月才剛發包，依照進度是否真的可以如陳其邁市長所稱明年2月就可解除列管，已有不少相關專家學者表示擔憂。

▲▼高雄市議會韓國瑜_黃紹庭質詢 。（圖／記者洪正達攝）

▲黃紹庭過去曾是台積電工程師。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

第二，環評能夠在2個月內通過？陳其邁市長在議會公開答覆曾稱，只需2個月即可「完成環評」。黃紹庭表示，但舉凡國內各項大大小小的開發案，環評過程少則1到2年，多則3到5年，五輕整治開發的環評案，真的可以在2個月內火速通過？如此倉促急就章的方式，不禁也讓人擔心會不會成為如高雄輕軌環評的另一個翻版？重演政治凌駕環評專業？

第三，台積電的中油五輕廠房會不會被周圍污染所影響？黃紹庭提出，中油五輕的污染面積有172公頃，台積電只用在中間28.5公頃的地方建廠，且採分區開發，一旦台積電在2022年建廠，鄰近地區的土壤、地下水污染是否會波及到台積電的廠區，造成二度污染？根據相關法令，污染整治需要追蹤兩年，這也是台積電未來必須要面臨的一個潛在難題及風險。

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄市長陳其邁說明台積電投資高雄關鍵。（圖／記者賴文萱攝）

黃紹庭最後表示，高雄人都引頸盼望台積電能盡早到高雄來設廠，只不過，高雄市府準備好了嗎？看來要提供一塊無污染及通過環評的土地給台積電，仍有一條漫長的路要走。更何況，這塊還在整治中的土地，也尚未經專業的整治及環評程序通過，高市府就宣布要在這裡設廠，如同是先射箭再畫靶，把專業的專家學者當成「橡皮圖章」。

身為高雄市的議員、前台積電工程師，黃紹庭強調，他和所有高雄市民朋友一樣，當然非常歡迎「護國神山」到高雄落地生根，協助港都翻轉、再創經濟奇蹟。但也因為曾經任職於台積電，他才充分了解，身為世界級的企業，對於環保議題、企業社會責任更是相當地重視，半導體產業的設廠生產不比疫苗採購可以無怨無悔地付出，台積電會秉持著專業的態度進行評估。

針對汙染土地部分，陳其邁上午受訪時談及目前進度表是，在高煉廠區有一個前進指揮所，每天處長、副處長級都進駐在現場看整個汙染整治狀況，到目前為止進度還有稍微超前。他說，每天都有一個報表，他自己也都會看進度到什麼時候，預計在明年中可以交地給台積電，一切都按照計劃在進行。

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關鍵字：

台積電高雄黃紹庭陳其邁

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