廣豐前負責人賣公司前偷開6張本票　秋雨創新遭騙2.7億

▲秋雨創新子公司廣豐國際媒體，現在是桃園機場廣告代理商。（圖／翻攝廣豐網站）

記者劉昌松／台北報導

秋雨創新(9929)3年前砸下2.7億元入主廣豐國際媒體公司，沒想到事前都查完帳，也確保了廣豐應收債權無誤，卻突然收到法院通知廣豐開出的本票執行裁定，才赫然發現廣豐前負責人李丞軒和蘇淑茵，竟然在買賣簽約前1天，偷偷以廣豐名義開出6張共3億元本票給自己，台北地檢署10日依詐欺等罪起訴李、蘇。

廣豐國際媒體原本資本額9千萬元，主要從事戶外廣告看板代理，上市公司秋雨創新入主成為控股公司後，資本額現已高達12億元，擁有包括桃園國際機場等，許多國內交通場域的廣告代理權。

檢調追查，廣豐原本登記名義代表人是蘇淑茵，實際負責人則是李丞軒，2018年間，李邀請秋雨創新入主廣豐，並接受秋雨委派會計師前往查帳，因會計師發現，廣豐握有李丞軒名下另外2家公司的債權約1億元，秋雨為求慎重，要求2家公司聲明確認債權債務關係，同時要李丞軒開同額本票作為擔保。

在一切查核無誤後，秋雨和廣豐定在2018年10月13日簽約交易，沒想到1年後，突然收到法院通知，有人拿著廣豐開出的本票聲請強制執行，秋雨一方面循民事管道解決這意外的債務問題，一方面向檢調單位提告。

檢察官查出，原來是李丞軒在10月12日先回到廣豐公司，和蘇淑茵聯手用廣豐名義開出了6張共約3億元的本票，等廣豐確定易手後，再把部分本票轉讓給他人，拿去向法院聲請對廣豐強制執行。

檢察官起訴指出，李、蘇明知秋雨已經完成查帳，雙方隔天就要簽約，卻沒知會秋雨就擅自使用廣豐名義開立本票，使秋雨在不知情的情況下，突然接手負債3億元的公司，涉嫌詐騙秋雨支付的2.7億元股款，同時對廣豐公司構成背信罪嫌。

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