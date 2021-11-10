　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「疫苗政策失敗」釀台人無法出國　蔡壁如：請蔡政府別當民粹阿Q

▲▼蔡壁如批蘇貞昌、陳時中忽略疫苗政策。（圖／翻攝蔡壁如臉書）

▲蔡壁如。（圖／翻攝蔡壁如臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

日本政府8日宣布開放商務與留學生簽證，只要完整接種2劑AZ、BNT或莫德納疫苗，隔離可縮短為3天，但名單中卻沒有台灣。對此，民眾黨立委蔡壁如表示，這不就是一開始疫苗策略失敗所造成的嗎？請蔡政府認清事實，不要當一個民粹阿Q！

蔡壁如提到，如果要入境美國，打高端疫苗的國人就無法入境；不能去美國，那去日本吧，以台日的友好關係，又有謝長廷駐日代表如此奔走，去日本，總該可以了吧！但也不行！「台灣旅客就算持有小黃卡，也不在日本放寬入境的隔離縮短名單之內。」

蔡壁如表示，防疫指揮官陳時中說，最大的關鍵是因為台灣的入境，仍然需要14天的居家檢疫，因為不對等，所以，「現階段在台灣的日本人或國人獲日本簽證入境日本者，仍須依日本政府規定隔離14天。」

蔡壁如指出，不是只有美、日已逐步開放邊境管制，泰國、新加坡、菲律賓、英國、阿根廷、韓國、澳洲、印尼和越南都已經宣布放寬邊境管制的相關措施，要求的都是入境旅客皆需接種完整的2劑疫苗。

至於為什麼各國對台開放的仍少？蔡壁如認為，除了疫苗接種種類的限制之外，還有一個很大的原因：台灣第二劑疫苗覆蓋率僅3成7不到！所以，我們不敢開放、別人當然也不敢讓我們進入。所以，現在才會變成陳時中口中的「「雙邊認證卡卡的」。

蔡壁如指出，早在今年五月疫情爆發前，《紐約時報》就曾報導我們可能因為鎖國導致經濟與政治上被孤立，八月份時CNN也說，持續嚴管邊境策略恐遭國際孤立。我們在邊境策略上是否應該要有所調整，是我們現階段需要思考的問題。儘管民進黨政府一再宣稱經濟不受影響，但明眼人都知道這是靠政府灑幣撐出來的，能撐多久是一個大問題。

蔡壁如批評，狀況發展到現在這樣進退維谷的地步，不就是一開始疫苗策略失敗所造成的嗎？各國都在搶打快打，達到一定接種率後，縱然確診數比我們高，但死亡與重症卻能得到控制，在經濟發展與疫情控制間取得平衡。

蔡壁如也說，先有美國，再來是日本，這告訴我們，其他國家雖然很善良地捐贈我們疫苗，但一談到實務層面，就不是單純善良可以解決的。國家間的往來，講求的只有現實，請蔡政府認清事實，不要當一個民粹阿Q！

ET快訊
快訊／藍綠都同意！　北市議會通過重新發放「重陽敬老金」
西門町日曬房「藏針孔手錶」　偷拍15名裸女
警方等拿到拘票就馬上逮人！　「已掌握瑪莎拉蒂3人行蹤」
顏寬恒36歲當阿公！網驚呆：可6代同堂　顏家媳婦全擁神級美貌
中職第6隊？　琉球藍海隊宣布進軍台灣
國防大學女學生「4分鐘春宮片」瘋傳　他轉傳卻因部隊規定逃責
快訊／找不到人！　全隊警察急尋瑪莎拉蒂3惡煞
4廠牌「隨到隨打」任選！　北市23家醫院＋15接種點一次看
盧秀燕90度鞠躬道歉！　「真的很難過」下令嚴查重辦
快訊／World Gym宣布「恢復毛巾服務」！　補償公告出爐
瑪莎拉蒂男坐路邊「非現行犯」全放！　警方回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

議會決議重發敬老金！柯文哲擬提覆議　藍綠提醒：沒通過要下台

台積電設廠高雄「落腳處」　差點要被韓國瑜拿去蓋賽馬場

快訊／北市議會通過重新發放「重陽敬老金」　金額由市府自訂

顏寬恒36歲當阿公！網驚呆：可6代同堂…顏家媳婦全擁神級美貌

蘇貞昌嗆「不要把人跟馬比」　朱立倫：每天跟別人鬥嘴不是好方法

批顏寬恒永遠不回應檢驗 陳柏惟：不沾鍋「鬼扮仙」

兩岸雲端共賞《富春山居圖》　北京師生誠摯邀請「歡迎多交流」

三立新台灣加油標題稱「萬華病毐」　NCC發函要求改善新聞內控

北市備戰春節10+4　蔡炳坤：相關配套12日中央討論後公布

「最近聲量超過柯P」　林右昌：柯市長可能吃醋...勸聰明人要謙虛

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

楊丞琳學跳ITZY《Loco》僅花20分鐘！　成果驚豔網…加碼BP《Pretty Savage》

通訊行報案！警「急衝現場」搶救　男驚醒傻眼：只是辦個門號而已

俄男賣虛擬幣...他拿28萬現金面交　只有「1張是真鈔」驚覺露餡急跳車！

「210公分巨人」分享眼中世界！　俯視172cm女友、能看冰箱頂部

被爆欠債！顏清標親上火線回應 強調一生重情義「絕不落井下石」

Makiyo怒轟計程車運匠「態度好差」　帶狗就被兇..氣到自嘲：還好我沒喝醉！

議會決議重發敬老金！柯文哲擬提覆議　藍綠提醒：沒通過要下台

台積電設廠高雄「落腳處」　差點要被韓國瑜拿去蓋賽馬場

快訊／北市議會通過重新發放「重陽敬老金」　金額由市府自訂

顏寬恒36歲當阿公！網驚呆：可6代同堂…顏家媳婦全擁神級美貌

蘇貞昌嗆「不要把人跟馬比」　朱立倫：每天跟別人鬥嘴不是好方法

批顏寬恒永遠不回應檢驗 陳柏惟：不沾鍋「鬼扮仙」

兩岸雲端共賞《富春山居圖》　北京師生誠摯邀請「歡迎多交流」

三立新台灣加油標題稱「萬華病毐」　NCC發函要求改善新聞內控

北市備戰春節10+4　蔡炳坤：相關配套12日中央討論後公布

「最近聲量超過柯P」　林右昌：柯市長可能吃醋...勸聰明人要謙虛

數位五倍券付郵資也有好康！　「ｉ郵箱」寄件優惠出爐

仲介同鄉打黑工！印尼女移工聯手台籍父子　強扣時薪+轉租漏水房

疫情解封卡拉OK開唱噪音擾鄰　違反噪音管制最高罰3萬元

觀月雛乃「無辜捲入小三風波」　帶刺反擊李婉鈺

明清官服藏QR CODE　文武官員比大小「一眼掃碼」便知

剛結婚就宣布「棄高薪做音樂」　拍謝少年曝原因：生活不該綁工作

議會決議重發敬老金！柯文哲擬提覆議　藍綠提醒：沒通過要下台

身障男到夜市忘記停車處傷心大哭　臺西警動員警力迅速尋獲

官員簽聘髮妻受約僱挨罰30萬　辯「單純用印」提告吞敗

捕鼠籠抓到「5倍大高級獵物」　折手盯麵包1小時媽笑：該怎麼解釋

驚悚對撞瞬間曝！OL遭逆撞雙腿慘斷　車頭全爛碎片噴滿地

政治熱門新聞

「顏寬恒是一個很客氣的人」　黃國昌：但他真的沒有料啊！

顏清標回應欠債傳聞：一生重情重義

「到鎮瀾宮拜假的」　周玉蔻8字回應

省思罷免制度　黃國昌親吐公道話：若改回雙二一罷韓會成功？

即／不只台積電！陳其邁鬆口：還一堆大廠也要來

顏寬恒36歲當阿公！媳婦擁神級美貌…網驚：可6代同堂

高雄設廠幕後曝！台積電被陳其邁「嚇到」　2關鍵逆轉局勢

即／遭控霸佔法拍屋　顏家早以千萬買下

顏清標：這主持人到鎮瀾宮是拜假的？

快訊／美國參議員搭軍機訪台！　外交部：提供訪團行政協助

LIVE／北市13接種點推「隨到隨打」

幕後／「綠營完全不尊重海線」　顏寬恒參選2大原因曝光

北市23家醫院開「疫苗特別門診」　再推15接種點「隨到隨打」4廠牌任你挑

周玉蔻約戰顏清標：威脅我？誰怕你呀

更多熱門

相關新聞

日本縮短隔離國家「名單沒台灣」爆論戰

日本縮短隔離國家「名單沒台灣」爆論戰

近日有眼尖網友發現，日本政府8日公布開放商務與留學生簽證，只要完整接種過2劑疫苗（AZ、BNT、Moderna），就可以將14天隔離縮短為3天。不過，承認的國家／區域名單中不見台灣，讓原PO直呼「這是怎麼回事？」不少人也開酸台日友好是假的。就有鄉民不禁反駁，打臉，點出尚未見台灣的關鍵。

再槓施明德夫婦「特務說」　謝長廷：三天內不提證據就訴諸司法

再槓施明德夫婦「特務說」　謝長廷：三天內不提證據就訴諸司法

施明德酸謝長廷：蹲牢25年哪有你一身選舉細胞

施明德酸謝長廷：蹲牢25年哪有你一身選舉細胞

蔡壁如轟「氣候變遷」立法做半套　高虹安籲燃油轉型電動車

蔡壁如轟「氣候變遷」立法做半套　高虹安籲燃油轉型電動車

反萊豬公投不能加入CPTPP　蔡壁如轟蘇貞昌「失智了嗎？」

反萊豬公投不能加入CPTPP　蔡壁如轟蘇貞昌「失智了嗎？」

關鍵字：

蔡壁如台日友好謝長廷

讀者迴響

熱門新聞

男同志怕單身終老娶她回家　婚後卻超性福

王必勝「仙氣正宮」照曝光　打破沈默首發聲

王泉仁驚傳「3度再婚空姐懷男胎」！

新莊鬧區「當街砍人」！她洗完頭遇刺

6歲弟得胃癌！「滴茶色尿」爺捶胸痛哭：都是我不好

大學生擦撞海神　慘被暴打顱內出血搶救中

身分證「中3碼」爽喝11元手搖杯

擦撞瑪莎拉蒂遭暴打　媽悲喊：還有天理嗎？

王必勝承認與「林小姐」不適當關係　親口曝光「小孩是誰的」

沒開冷氣「連續半年電費破萬」　她卻被打臉

真的有人要跟鄧佳華拍！「對手女優選定了」

21歲女晨跑「衣衫凌亂」被棄屍樹叢　警方抓到人了

老婆幫買鮮奶！人夫一看「買錯了」爆共鳴

南韓年輕人「穿搭屌打台灣？」　他揭1現象驚呆

男大生遭暴打命危　盧秀燕震怒：查背後誰撐腰

更多

最夯影音

更多
鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗
「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

楊丞琳學跳ITZY《Loco》僅花20分鐘！　成果驚豔網…加碼BP《Pretty Savage》

楊丞琳學跳ITZY《Loco》僅花20分鐘！　成果驚豔網…加碼BP《Pretty Savage》

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面