「疫苗政策失敗」釀台人無法出國　蔡壁如：請蔡政府別當民粹阿Q

▲蔡壁如。（圖／翻攝蔡壁如臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

日本政府8日宣布開放商務與留學生簽證，只要完整接種2劑AZ、BNT或莫德納疫苗，隔離可縮短為3天，但名單中卻沒有台灣。對此，民眾黨立委蔡壁如表示，這不就是一開始疫苗策略失敗所造成的嗎？請蔡政府認清事實，不要當一個民粹阿Q！

蔡壁如提到，如果要入境美國，打高端疫苗的國人就無法入境；不能去美國，那去日本吧，以台日的友好關係，又有謝長廷駐日代表如此奔走，去日本，總該可以了吧！但也不行！「台灣旅客就算持有小黃卡，也不在日本放寬入境的隔離縮短名單之內。」

蔡壁如表示，防疫指揮官陳時中說，最大的關鍵是因為台灣的入境，仍然需要14天的居家檢疫，因為不對等，所以，「現階段在台灣的日本人或國人獲日本簽證入境日本者，仍須依日本政府規定隔離14天。」

蔡壁如指出，不是只有美、日已逐步開放邊境管制，泰國、新加坡、菲律賓、英國、阿根廷、韓國、澳洲、印尼和越南都已經宣布放寬邊境管制的相關措施，要求的都是入境旅客皆需接種完整的2劑疫苗。

至於為什麼各國對台開放的仍少？蔡壁如認為，除了疫苗接種種類的限制之外，還有一個很大的原因：台灣第二劑疫苗覆蓋率僅3成7不到！所以，我們不敢開放、別人當然也不敢讓我們進入。所以，現在才會變成陳時中口中的「「雙邊認證卡卡的」。

蔡壁如指出，早在今年五月疫情爆發前，《紐約時報》就曾報導我們可能因為鎖國導致經濟與政治上被孤立，八月份時CNN也說，持續嚴管邊境策略恐遭國際孤立。我們在邊境策略上是否應該要有所調整，是我們現階段需要思考的問題。儘管民進黨政府一再宣稱經濟不受影響，但明眼人都知道這是靠政府灑幣撐出來的，能撐多久是一個大問題。

蔡壁如批評，狀況發展到現在這樣進退維谷的地步，不就是一開始疫苗策略失敗所造成的嗎？各國都在搶打快打，達到一定接種率後，縱然確診數比我們高，但死亡與重症卻能得到控制，在經濟發展與疫情控制間取得平衡。

蔡壁如也說，先有美國，再來是日本，這告訴我們，其他國家雖然很善良地捐贈我們疫苗，但一談到實務層面，就不是單純善良可以解決的。國家間的往來，講求的只有現實，請蔡政府認清事實，不要當一個民粹阿Q！