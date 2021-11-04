蔡壁如轟「氣候變遷」立法做半套　高虹安籲燃油轉型電動車

▲民眾黨團舉行記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

迎戰1218公投，台灣民眾黨拋出「兩好兩壞」訴求，呼籲民眾支持反萊豬、珍愛藻礁兩公投案，強調能源政策應面對、解決問題。針對氣候議題，台灣民眾黨立委蔡壁如、邱臣遠、高虹安4日舉行記者會，批評蔡政府對於氣候變遷的大內宣做得比誰都厲害，但是卻看不到實質內容；高也呼籲政府應引導燃油車轉型成電動車，時值鴻海科技集團甫在科技日上發表3款電動原型車，時間點耐人尋味。

台灣民眾黨立院黨團今天上午舉行「COP26氣候緊急，台灣準備好了嗎？」記者會，蔡壁如會中談及，現在聯合國氣候變遷大會（COP26）正在英國舉行，各國紛紛提出2050淨零碳排承諾和作法，而我國則由環保署提出「氣候變遷因應法」草案，納入2050碳排目標，這必須給予肯定，不過，該草案對於中期減碳目標隻字不提，缺乏具體減碳路徑。

蔡壁如直指，2021全國工業總會白皮書提出對歐盟即將徵收碳稅的憂慮，但政府不僅沒有設定具體碳費費率和調升機制，對於弱勢產業、民眾的公正轉型更輕輕帶過，過於空泛，顯示「氣候變遷因應法」草案只是做半套。

邱臣遠表示，未來國內碳費如果只收10美元或更低，將成為全球末段班，未來外銷排碳大戶還是會被國外收取差價，建議立法比照歐盟「公正轉型」專章，編列預算輔導弱勢地區、提升回應轉型的能力，以及把企業在國內種樹、提升國土綠化面積也納入減碳的考量，讓台灣可以跟上國際轉型趨勢。

此外，針對台灣發展電動車、燃油車退場議題，高虹安補充，這幾年各大車廠及主要國家都提出燃油車退場時程，我國具有電動車關鍵零組件的完整產業鍊，未來3年電動車將是台灣下一個兆元產業，同時批評政府對於電動車政策搖擺不定，呼籲政院應該拿出魄力，協調經濟部、交通部制定運具電動化的產業發展戰略計劃，引導燃油車轉型成電動車。